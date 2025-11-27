Грузовые поезда Китай – Европа / Китай – Средняя Азия через КПП Хоргос

23 ноября количество грузовых поездов Китай – Европа и Китай – Средняя Азия, которые в этом году прошли через КПП Хоргос Синьцзян-Уйгурского автономного района, достигло 8 730 единиц, превысив показатель за весь 2024 год, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные местной таможни.

Благодаря реализации различных преобразований, включая внедрение «умных» технологий и упрощение таможенных процедур, время прохождения импортных и экспортных грузов через железнодорожные пункты пропуска Синьцзяна сократилось на 70% и 80%. соответственно.

Согласно таможенным данным, в настоящее время ежедневное количество грузовых поездов Китай – Европа / Китай – Средняя Азия, проходящих через КПП Хоргос, составляет более 27 единиц, при этом перегрузка для каждого железнодорожного состава в среднем требует всего лишь около двух часов.

По словам менеджера одной из экспедиторских компаний, базирующихся в Хоргосе, теперь процесс таможенного оформления занимает в целом 1-2 дня, вместо 3-7 дней ранее.

На сегодняшний день через железнодорожный КПП Хоргос проходит 90 маршрутов поездов Китай – Европа и Китай – Средняя Азия, охватывающих 46 городов и районов в 18 странах мира.

