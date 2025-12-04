О заседании подкомиссии по транспортно-логистическим коридорам

В Координационном центре Правительства под председательством вице-премьера Виталия Савельева прошло заседание подкомиссии по транспортно-логистическим коридорам Правительственной комиссии по транспорту.

Как сообщает пресс-служба Правительства, обсуждался ход выполнения прогнозного объёма перевозок по пяти основным МТК за 10 месяцев 2025 года, а также вопросы развития инфраструктуры.

Кроме того, участники заседания обсудили вопросы конкурентоспособности международных маршрутов, проходящих через территорию Российской Федерации.

Согласно Указу Президента России «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», к 2030 году объём перевозок по международным транспортным коридорам должен увеличиться не менее чем в полтора раза по сравнению с уровнем 2021 года.

Фото: пресс-служба Правительства РФ