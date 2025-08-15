Информационно-аналитическое агентство
Правительство обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами
15.08.2025

Правительство обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами

    • Для российских экспортеров снижен до нуля размер обязательной репатриации и продажи валютной выручки. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

    Решение принято в связи с укреплением и стабилизацией курса национальной валюты, а также отсутствием проблем с валютной ликвидностью.

    Ранее крупнейшие российские экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, и продавать на внутреннем рынке не менее 90% зачисленной валюты.

    Требование об обязательной репатриации и продаже валютной выручки было введено указом президента в октябре 2023 года для обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка. Оно касается экспортеров, работающих в топливно-энергетическом комплексе, отраслях черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

    Подписанным документом внесены изменения в постановление от 22 мая 2025 года №698.

     


