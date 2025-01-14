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Экспортерам выделят почти 6 млрд руб. на компенсацию затрат на транспортировку промпродукции
14.01.2025

Экспортерам выделят почти 6 млрд руб. на компенсацию затрат на транспортировку промпродукции

    • Утвержден новый порядок выдачи компенсации затрат на транспортировку промпродукции для экспортеров. Минпромторг России совместно с Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ) будет реализовывать эту меру поддержки в рамках обновленного нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

    С 2025 года господдержка будет предоставляться по результатам конкурса на основе показателей результативности компаний по наращиванию экспортных поставок.

    Бизнес сможет компенсировать до 60% затрат на транспортировку продукции за рубеж (за исключением недружественных стран).

    Для компаний, поставляющих продукцию лесопромышленного комплекса из Сибирского и Дальневосточного федерального округов, компенсация составит до 30%.

    Наибольший размер компенсации на одну компанию — 200 млн рублей.

    • 70% — на машиностроительную продукцию;
    • 25% — на лесопромышленный комплекс;
    • 5% — на другие группы промышленности, включая металлургию.

    На поддержку экспортеров в части компенсации затрат на транспортировку промпродукции в 2025 году будет направлено 5,9 млрд рублей.

    «Конечно, в приоритете поддержка высокотехнологичного экспорта, машиностроители могут рассчитывать на 70% объема субсидии. Также 25% средств будет направлено на продукцию лесопромышленного комплекса», — уточнил статс-секретарь — замглавы Минпромторга России Роман Чекушов.

    Фото: РЖД


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