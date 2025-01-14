Экспортерам выделят почти 6 млрд руб. на компенсацию затрат на транспортировку промпродукции

Утвержден новый порядок выдачи компенсации затрат на транспортировку промпродукции для экспортеров. Минпромторг России совместно с Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ) будет реализовывать эту меру поддержки в рамках обновленного нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

С 2025 года господдержка будет предоставляться по результатам конкурса на основе показателей результативности компаний по наращиванию экспортных поставок.

Бизнес сможет компенсировать до 60% затрат на транспортировку продукции за рубеж (за исключением недружественных стран).

Для компаний, поставляющих продукцию лесопромышленного комплекса из Сибирского и Дальневосточного федерального округов, компенсация составит до 30%.

Наибольший размер компенсации на одну компанию — 200 млн рублей.

70% — на машиностроительную продукцию;

25% — на лесопромышленный комплекс;

5% — на другие группы промышленности, включая металлургию.

На поддержку экспортеров в части компенсации затрат на транспортировку промпродукции в 2025 году будет направлено 5,9 млрд рублей.

«Конечно, в приоритете поддержка высокотехнологичного экспорта, машиностроители могут рассчитывать на 70% объема субсидии. Также 25% средств будет направлено на продукцию лесопромышленного комплекса», — уточнил статс-секретарь — замглавы Минпромторга России Роман Чекушов.

Фото: РЖД