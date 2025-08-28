Введен новый временный запрет на экспорт бензина

Правительство ввело новый временный запрет на экспорт автомобильного бензина. Ограничения будут действовать с 1 сентября по 31 октября 2025 года включительно, сообщает пресс-служба правительства РФ.

С 1 по 30 сентября 2025 года запрет будет распространяться на всех экспортеров, в том числе на непосредственных производителей нефтепродуктов. С 1 по 31 октября для производителей бензина ограничения будут сняты.

Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

Предыдущий экспортный запрет был установлен правительством в феврале 2025 года. Он действует с 1 марта по 31 августа 2025 года включительно. В данный момент ограничения распространяются в том числе на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов.

Сам документ будет опубликован позже.