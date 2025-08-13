16,6 млрд рублей на дороги

В 2025 году 11 российских регионов получат дополнительное финансирование на строительство и ремонт дорог, а также на приведение в нормативное состояние тоннелей, мостов, эстакад и других искусственных сооружений. Как сообщает пресс-служба правительства, распоряжение о перераспределении на эти цели более 16,6 млрд рублей подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Субсидии на строительство и реконструкцию дорог предназначаются для Адыгеи, Удмуртии, Хабаровского края, Брянской и Московской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа.

Средства на приведение дорог в нормативное состояние и модернизацию дорожной инфраструктуры будут направлены в Белгородскую, Брянскую, Кировскую, Курскую, Смоленскую и Тверскую области.

Работа идёт в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Распоряжение от 12 августа 2025 года №2177-р