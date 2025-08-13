Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
16,6 млрд рублей на дороги
13.08.2025

16,6 млрд рублей на дороги

    • В 2025 году 11 российских регионов получат дополнительное финансирование на строительство и ремонт дорог, а также на приведение в нормативное состояние тоннелей, мостов, эстакад и других искусственных сооружений. Как сообщает пресс-служба правительства, распоряжение о перераспределении на эти цели более 16,6 млрд рублей подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

    Субсидии на строительство и реконструкцию дорог предназначаются для Адыгеи, Удмуртии, Хабаровского края, Брянской и Московской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа.

    Средства на приведение дорог в нормативное состояние и модернизацию дорожной инфраструктуры будут направлены в Белгородскую, Брянскую, Кировскую, Курскую, Смоленскую и Тверскую области.

    Работа идёт в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни».

    Фото: Росавтодор

    Распоряжение от 12 августа 2025 года №2177-р


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    09.01.2025
    Утверждена Стратегия пространственного развития страны до 2030 года
    Одна из задач Стратегии - наращивание международных торговых связей
    TransportАрктикаАТРВнешняя торговля
    0
    19.06.2025
    Северную верфь модернизируют за 300 млрд руб
    ОСК и правительство Санкт-Петербурга заключили соответствующее соглашение.
    МодернизацияОСКПравительствоСанкт-Петербург
    0
    24.03.2025
    Почти 1 млрд рублей на ремонт и техническое перевооружение пунктов пропуска
    Объем перевозок по МТК должен увеличиться в 1,5 раза
    госбюджетМеждународный транспортный коридорПункты пропуска Финансирование
    0
    25.06.2025
    Почти половина компаний, участвующих в инфраструктурных проектах, предбанкроты
    Объемы госзаказов снизились
    БанкротствоИнфраструктураМоскваНацпроектстрой
    0
    25.02.2025
    Одобрено финансирование строительства нового озера-водохранилища для Панамского канала
    Проект обойдется в 1,2 млрд долларов
    водохранилищеодобрениеозероПанамский канал
    0
    13.05.2025
    К 2036 году на Северном морском пути будет задействовано 51 судно
    Правительство актуализировало Стратегию развития судостроительной промышленности
    КадрыПравительствоСеверный морской путьСтратегия
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    12.08.2025 Контейнерооборот портов Китая в первом полугодии 2025
    11.08.2025 Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, август 2025
    11.08.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 32, 2025
    08.08.2025 Железнодорожные контейнеры, 7 месяцев 2025: минус 3,3%
    08.08.2025 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    08.08.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 32 неделя 2025
    Госрегулирование Показать всё
    13.08.2025 16,6 млрд рублей на дороги
    12.08.2025 Назначение в ФТС
    12.08.2025 Утвержден план реализации Стратегии пространственного развития до 2030 года
    11.08.2025 Назначен первый замначальника Центра мониторинга и оперативного контроля ФТС
    07.08.2025 Ветеринарный, санитарно-карантинный, фитосанитарный контроль переходит к таможне
    07.08.2025 Увеличена экспортная квота на лом и отходы черных металлов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •