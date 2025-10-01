Продлен временный запрет на экспорт бензина

Правительство продолжает работу по поддержанию стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Так, новым постановлением от 30 сентября 2025 года №1503 продлен временный запрет на вывоз автомобильного бензина за пределы страны. Он будет действовать по 31 декабря 2025 года включительно и касается всех экспортеров, включая непосредственных производителей, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Еще одним постановлением введен запрет на экспорт дизеля, а также судового топлива и прочих газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах. Ограничения вступают в силу со дня, следующего за днем официального опубликования постановления, и будут действовать до 31 декабря 2025 года включительно. При этом на поставки, осуществляемые непосредственными производителями указанных видов топлива, запрет не распространяется.

Подписанным документом №1502 внесены изменения в постановление правительства от 27 августа 2025 года №1294.