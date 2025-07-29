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Правительство временно ограничило экспорт бензина
29.07.2025

Правительство временно ограничило экспорт бензина

    • Правительство распространило действующие до 31 августа 2025 года (включительно) ограничения на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов. Постановление об этом от 28 июля 2025 года №1118 опубликовано на сайте правительства РФ.

    Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ.

    Подписанным документом внесены изменения в постановление правительства от 26 февраля 2025 года №229.


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