Правительство временно ограничило экспорт бензина

Правительство распространило действующие до 31 августа 2025 года (включительно) ограничения на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов. Постановление об этом от 28 июля 2025 года №1118 опубликовано на сайте правительства РФ.

Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ.

Подписанным документом внесены изменения в постановление правительства от 26 февраля 2025 года №229.