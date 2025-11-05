Введен временный запрет на вывоз технической серы

В России введен временный запрет на вывоз отдельных видов серы. Решение позволит стабилизировать отгрузки сырья на внутренний рынок для сохранения действующих объёмов производства минеральных удобрений и обеспечения продовольственной безопасности страны, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Согласно подписанному постановлению — от 1 ноября 2025 года №1730, ограничение касается вывоза жидкой, гранулированной и комовой серы. Оно будет действовать по 31 декабря 2025 года.

Временное ограничение не будет распространяться на поставки сырья в государства – члены Евразийского экономического союза, а также в Абхазию и Южную Осетию. Также серу можно отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи, в рамках международных транзитных перевозок и для обеспечения деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген.

Постановление подготовлено с учетом решения подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, принятого в октябре 2025 года.