Китайская контейнерная линия CULines подает иск на Amazon

Китайская контейнерная линия CULines рассчитывает получить компенсацию от американского маркетплейса Amazon в размере 96 млн долларов по иску, поданному в Федеральную морскую комиссию США (FMC), сообщает The Loadstar.

В частности, CULines обвиняет Amazon в неправомерном нарушении контракта и невыполнение согласованных обязательств в рамках взаимного соглашения о минимальном объеме грузов в установленный сторонами период (Minimum Quantity Commitment, MQC).

Перевозчик в своем заявлении, адресованном FMC, утверждает, что в апреле 2022 года заключил сроком на два года соглашение, которое предусматривало выгодные тарифы в обмен на гарантии минимального объема грузов, который при этом не был уточнен. Согласно документу, стороны могли расторгнуть контракт «по собственному желанию», но за 90 дней уведомив партнера.

Через год после заключения соглашения, «на фоне снижения ставок фрахта», Amazon уведомил за месяц CULines, о расторжении контракта, сославшись на то, что «компании так выгоднее».

Изначально Amazon согласился выплатить предусмотренный договором штраф за досрочное расторжение контракта в размере 31,5 млн долларов. В CULines, в свою очередь, считают, что Amazon пытается «классифицировать причину прекращения договора как уважительную, на самом деле, это предлог, чтобы не платить».

Amazon также объяснила разрыв соглашения нарушением перевозчиком конфиденциальной информации, как было определено в одном из пунктов контракта. CULines считает, что это обвинение необоснованно.

«Amazon сам несколько раз публично раскрывал информацию через публикации в одной из соцсетей и контактов с прессой. И такая информация законно стала общедоступной и больше не является конфиденциальной в рамках соглашения о неразглашении информации или договора об оказании услуг», — говорится в заявлении CULines.

«Этот иск затмевает один из самых крупных исков, поданных до сих пор через FMC, и превосходит иск обанкротившейся компании Bed, Bath, and Beyond на сумму 32 млн долларов против OOCL за «недобросовестную практику судоходства», — резюмирует издание.

Напомним, в 2021 году CULines назвали самой быстрорастущей контейнерной линией в плане расширения географии. Всего за полгода компании удалось выйти на несколько новых рынков.

Фото: CULines