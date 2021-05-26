Малыши растут

Новый игрок на рынке контейнерных перевозок на трейде Азия – Европа, китайская контейнерная линия CULines вдвое увеличивает количество рейсов и провозные мощности на этом маршруте.

Начиная с июня на сервисе Asia-Europe Express Service (AEX) будут задействованы два дополнительных контейнеровоза вместимостью по 4,2 тыс. TEU с отправлением два раза в месяц.

Напомним, CU Lines ранее специализировалась только на внутриазиатских перевозках. В феврале этого года компания вышла на новый для нее маршрут Азия – Европа. На фоне высоких фрахтовых ставок, нехватки провозных мощностей и растущего спроса CU Lines удалось не только задействовать и увеличить количество небольших контейнеровозов на маршруте, на котором в последние годы обычно работали суда вместимостью по 18 тыс. TEU, но и увеличить количество рейсов на сервисе.

Ротация портов на обновленном сервисе следующая: Шанхай – Нинбо – Сямэнь – Наньша – Янтьян – Хошимин – Роттердам – Гамбург – Антверпен.

Как сообщает SeaTrade Marime, CULines планирует создать совместное предприятие с Menzell & Dohle – CULines Europe GMBH.