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Малыши растут
26.05.2021

Малыши растут

    • Новый игрок на рынке контейнерных перевозок на трейде Азия – Европа, китайская контейнерная линия CULines вдвое увеличивает количество рейсов и провозные мощности на этом маршруте.

    Начиная с июня на сервисе Asia-Europe Express Service (AEX) будут задействованы два дополнительных контейнеровоза вместимостью по 4,2 тыс. TEU с отправлением два раза в месяц.

    Напомним, CU Lines ранее специализировалась только на внутриазиатских перевозках. В феврале этого года компания вышла на новый для нее маршрут Азия – Европа. На фоне высоких фрахтовых ставок, нехватки провозных мощностей и растущего спроса CU Lines удалось не только задействовать и увеличить количество небольших контейнеровозов на маршруте, на котором в последние годы обычно работали суда вместимостью по 18 тыс. TEU, но и увеличить количество рейсов на сервисе.

    Ротация портов на обновленном сервисе следующая: Шанхай – Нинбо – Сямэнь – Наньша – Янтьян – Хошимин – Роттердам – Гамбург – Антверпен.

    Как сообщает SeaTrade Marime, CULines планирует создать совместное предприятие с Menzell & Dohle – CULines Europe GMBH.


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