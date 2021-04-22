Китайская линия увеличивает число рейсов в Европу

Китайская контейнерная линия China United Lines (CU Lines) увеличивает количество рейсов в Европу. В начале февраля в первый рейс по новому для компании маршруту Азия – Европа отправился с полной загрузкой контейнеровоз «Laila» вместимостью 2,7 тыс. TEU. Судно отправилось из Янтъяна в Роттердам и Гамбург.

На фоне высоких фрахтовых ставок, нехватки провозных мощностей и возрастающего спроса CU Lines удалось не только задействовать небольшой контейнеровоз на маршруте, на котором в последние годы обычно работали суда вместимостью по 18 тыс. TEU, но и увеличить количество рейсов.

В начале апреля CU Lines, которая ранее специализировалась только на внутриазиатских перевозках, задействовала на трейде Азия – Европа еще один контейнеровоз, зафрахтовав для этого «Ren Jian 17» вместимостью 4,4 тыс. TEU

По данным Alphaliner, на которые ссылается Splash 24/7, сейчас CU Lines зафрахтовала для перевозок между Азией и Европой еще одно судно – «Aisopos II» вместимостью 2 тыс. TEU.

China United Lines была основана в 2005 году. Штаб-квартира компании находится в Шанхае. К марту этого года CU Lines запустила контейнерные перевозки на 30 маршрутах с заходом в 41 порт 18 стран. По данным Alphaliner, в этом году CU Lines занимает 53 место в рейтинге мировых контейнерных линий. Компания управляет собственными 14 судами вместимостью от 599 TEU до 4,4 тыс. TEU и 11 контейнеровозами в партнерстве с другими линиями.