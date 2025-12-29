Новое аварийно-спасательное судно для Морспасслужбы

Новое многофункциональное аварийно-спасательное судно проекта MPSV06 «Керченский пролив» пополнило флот Приморского филиала ФГБУ «Морспасслужба», сообщает на своем сайте Федеральное агентство морского и речного транспорта.

Судно мощностью 7 МВт не ограничено районами плавания и способно эффективно работать на трассах Северного морского пути. Там оно и будет использоваться для патрулирования, аварийно-спасательного дежурства, поиска и оказания помощи судам с эвакуацией и размещением людей.

«Керченский пролив» — судно усиленного ледового класса Icebreaker6. Оно оснащено ледокольным форштевнем, крейсерской кормовой оконечностью, удлиненной двухъярусной надстройкой бака, а также дизель-электрической установкой с двумя полноповоротными винто-рулевыми колонками и носовыми подруливающими устройствами.

Судно построено на площадке Амурского судостроительного завода во Владивостоке.

Основные технические характеристики судна:

длина – 86 м,

ширина – 19,1 м,

водоизмещение при осадке по ЛГВЛ – 5127 тонн,

скорость – 15 узлов.

