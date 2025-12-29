Информационно-аналитическое агентство
Новое аварийно-спасательное судно для Морспасслужбы
29.12.2025

Новое аварийно-спасательное судно для Морспасслужбы

    • Новое многофункциональное аварийно-спасательное судно проекта MPSV06 «Керченский пролив» пополнило флот Приморского филиала ФГБУ «Морспасслужба», сообщает на своем сайте Федеральное агентство морского и речного транспорта.

    Судно мощностью 7 МВт не ограничено районами плавания и способно эффективно работать на трассах Северного морского пути. Там оно и будет использоваться для патрулирования, аварийно-спасательного дежурства, поиска и оказания помощи судам с эвакуацией и размещением людей.

    «Керченский пролив» — судно усиленного ледового класса Icebreaker6. Оно оснащено ледокольным форштевнем, крейсерской кормовой оконечностью, удлиненной двухъярусной надстройкой бака, а также дизель-электрической установкой с двумя полноповоротными винто-рулевыми колонками и носовыми подруливающими устройствами.

    Судно построено на площадке Амурского судостроительного завода во Владивостоке.

    Основные технические характеристики судна:

    • длина – 86 м,
    • ширина – 19,1 м,
    • водоизмещение при осадке по ЛГВЛ – 5127 тонн,
    • скорость – 15 узлов.

    Фото: Росморречфлот

     


