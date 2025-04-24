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Поднят флаг на новых буксирах-спасателях
24.04.2025

Поднят флаг на новых буксирах-спасателях

    • На арктических аварийно-спасательных буксирах «Тиман» и «Тепсей» подняты Государственные флаги Российской Федерации, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

    Новые суда усилят группировку аварийно-спасательного флота Морспасслужбы. Всего планируется к постройке 5 арктических буксиров проекта NE025. Они носят названия «Тиман», «Тепсей», «Печак», «Узон» и «Фавор», происходящие от разных географических объектов. Два буксира приписаны к порту Мурманск, два будут приписаны к порту Петропавловск-Камчатский и один – к порту Архангельск.

    Церемония прошла в торжественной обстановке в морском порту Мурманск. В мероприятии приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, Руководитель Морспасслужбы Виктор Чернов, представители подведомственных Росморречфлоту структур и отраслевого сообщества.

    Основные характеристики:

    • класс судна – KM Arc4 (hull, machinery) R1 AUT3 FF3WS Tug;
    • длина наибольшая – 29,0 м;
    • ширина наибольшая – 10,0 м;
    • осадка по ЛКВЛ на миделе – 3,20 м;
    • максимальная мощность главных двигателей – 2х746 кВт;
    • экипаж – 8 человек.

    Ледовый класс Arc4 позволяет судам самостоятельно проходить в Арктике в разреженных однолетних льдах толщиной до 80 см в летне-осенний период, до 60 см — в зимне-весенний. В замерзающих неарктических морях при легких ледовых условиях буксиры могут работать круглый год.

    Росморречфлот выступает государственным заказчиком строительства. Строительство ведется в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система» (федеральный проект «Развитие Большого Северного морского пути»).

    Фото: Росморречфлот


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