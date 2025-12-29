Информационно-аналитическое агентство
Первый газовоз российской постройки вышел в первый рейс
29.12.2025

    Крупнотоннажный СПГ-газовоз «Алексей Косыгин» вышел из бухты Большого Камня и направился в первый рейс по трассам Северного морского пути для работы в рамках проекта «Арктик СПГ-2», сообщили SeaNews в «Совкомфлоте».

    «Алексей Косыгин» является головным судном серии арктических газовозов нового поколения, строящихся на ССК «Звезда» (Приморский Край). Это первый газовоз, построенный в России.

    «Алексей Косыгин» представляет собой новое поколение арктического грузового флота, которому предстоит сыграть ключевую роль в решении важнейшей государственной задачи по обеспечению круглогодичной навигации на всем протяжении Северного морского пути, подчеркнули в компании.

    Технические характеристики судна:

    • Грузовместимость – 172 600 куб. м,
    • Длина – 300 м,
    • Ширина – 48,8 м,
    • Ледовый класс – Arc7,
    • Мощность пропульсивного комплекса – 45 МВТ (три полноповоротных винторулевых колонки по 15 МВТ каждая).

    Судно названо в честь Алексея Ивановича Косыгина, который в 1973 году, будучи председателем Совета Министров СССР, в условиях монополии внешней торговли принял новаторское решение, одобрив создание при Министерстве морского флота отдельного подразделения для работы на международных фрахтовых рынках, которое впоследствии получило название «Советский коммерческий флот». В 1988 году компания была переименована в «Современный коммерческий флот», сохранив при этом краткое первоначальное название – «Совкомфлот».

    Фото: «Совкомфлот»


