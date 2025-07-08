ОСК ввела в строй новый спусковой док-понтон

8 июля состоялась торжественная церемония подъема государственного флага Российской Федерации на новом доке-понтоне «Амурец» проекта 65911, построенном на Амурском судостроительном заводе ОСК по проекту конструкторского бюро ОСК «Алмаз».

Как сообщили SeaNews в ОСК, новый док-понтон предназначен для транспортировки строящихся и ремонтируемых судов и кораблей из сухих эллингов завода к достроечному пирсу, а также спуска на воду. Док-понтон расширит возможности по выполнению производственной программы Амурского судостроительного завода ОСК и даст возможность не только выводить уже строящиеся в цехах завода заказы, но и обеспечит вывод кораблей и судов большего водоизмещения.

«Амурец» стал первым док-понтоном, построенным в рамках доковой программы ОСК. Напомню, цель программы – создание новых и реконструкция существующих плавучих и сухих доков, гидротехнических сооружений корпорации. Отмечу, что доковая программа дает нам дополнительные возможности по выполнению гособоронзаказа – одной из ключевых задач Группы ОСК. Для нас крайне важно выполнять взятые на себя обязательства по сдаточной программе в интересах Военно-Морского Флота, от этого зависит обороноспособность страны», – отметил генеральный директор ОСК Андрей Пучков.

Конструкторская документация по доку выполнена конструкторским бюро ОСК «Алмаз» полностью в цифровой информационной модели, содержащей сведения о всех материалах и комплектующих, используемых в проекте. Такой подход позволяет значительно сократить время коммуникации проектанта и завода-строителя и создать научно-технологический задел для будущих проектов, отметили в ОСК.

Основные характеристики дока-понтона проекта 65911:

назначение – прием с берега и спуск на воду кораблей и судов доковой массой до 7500 т.

длина: 130,4 м;

ширина: 25,4 м;

высота борта до топ-палубы: 15 м;

предельная глубина погружения: 13,9 м;

размеры спускаемого судна до 140х18 м.

Фото: ОСК