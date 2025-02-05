Военнослужащие по призыву начали работать на «Северной верфи»

Судостроительный завод ОСК «Северная верфь» стал первым предприятием в Санкт-Петербурге, где появилась профильная научно-производственная рота (НПР). Пополнение новыми военнослужащими по призыву НПР завода будет проходить каждые полгода – весной и осенью, сообщает пресс-служба ОСК,

Первые 30 призывников, проходящих военную службу по призыву на предприятии ОСК, уже приступили к работе. Военнослужащие отобраны из числа выпускников профильных судостроительных колледжей, проходивших в период обучения производственную практику на Северной верфи. Распределение осуществлено по подразделениям согласно полученным в колледже специальностям.

На основании Указа Президента РФ № 66 «О научно-производственных подразделениях Вооруженных Сил Российской Федерации» от 10.02.2018 года аналогичные подразделения уже действуют на предприятиях ОСК в Северодвинске («Севмаш») и Калининграде («Янтарь»).

«Научно-производственная рота – это подразделение Вооруженных Сил Российской Федерации, которое позволяет молодым специалистам совместить срочную службу в армии с работой по производственному профилю. Как показывает практика, после службы многие призывники впоследствии остаются работать на предприятии», – поясняют в ОСК.

Фото: ОСК