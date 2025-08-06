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Земснаряд для Росморречфлота вышел на ходовые испытания
06.08.2025

Земснаряд для Росморречфлота вышел на ходовые испытания

    • C производственной площадки «Лотос» Южного центра судостроения и судоремонта ОСК вышел на ходовые испытания самоходный земснаряд с фрезерным рыхлителем «Лотос-4» проекта 93.159.1.

    Как сообщили SeaNews в ОСК, заводская команда совместно с представителями Российского Классификационного Общества проверит работу главного и вспомогательных двигателей, маневренные, ходовые и скоростные характеристики дноуглубительного судна, а также системы жизнеобеспечения и навигационного комплекса.

    Земснаряд и его оборудование предназначены для производства дноуглубительных работ. Судно приводится в движение посредством двух независимых азимутальных пропульсивных агрегатов, устанавливаемых на кормовой части палубы с приводным двигателем в контейнерном исполнении по обоим бортам. При свободном плавании может быть достигнута скорость 12 км/ч.

    Данные дноуглубительные суда удобны для работы с илом, топким грунтом, песком различной зернистости и взвешенности, глиной и гравием.

    Кроме того, на этом типе земснарядов впервые в России применяется погружной насос с приводом от дизельного двигателя через поворотный редуктор, что в первую очередь значительно увеличивает эффективность и безопасность работы технологического оборудования.

    Контракт на строительство четырех земснарядов с роторными и фрезерными рыхлителями подписан с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) в рамках профильной программы с госфинансированием. Технический флот строится для администраций бассейнов внутренних водных путей Российской Федерации. Два судна уже переданы в эксплуатацию, третий земснаряд данной серии готовится к передаче заказчику.

    Основные характеристики проекта:

    • длина корпуса – 50 м;
    • ширина корпуса – 11,88 м;
    • высота борта – 2,97 м;
    • осадка средняя с полным запасом топлива -1,30 м;
    • глубина выработки грунта максимальная – 10 м;
    • глубина выработки грунта минимальная – 2,0 м;
    • производительность земснаряда – 900 м³/час.

    Фото: ОСК


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