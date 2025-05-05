Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Зачем нужно соединить иранский порт Бендер-Аббас и оманский Хасаб
05.05.2025

Зачем нужно соединить иранский порт Бендер-Аббас и оманский Хасаб

    • Какие перспективы развития ждут международный транспортный коридор «Север – Юг», если соединить иранский порт Бендер-Аббас и оманский Хасаб с помощью железнодорожного паромного сервиса и это как это поможет решить проблему обратного транзита, рассказал на организованном ВИВА КОНСАЛТ в Астрахани международном форуме «Транспортная логистика Каспийского региона 2025» директор Центра междисциплинарных исследований НИУ ВШЭ (ИГМУ) Марат Зембатов.

    МТК «Север – Юг» может стать ключевым маршрутом, который объединит грузопотоки Европы, Азии и Африки. Для этого коридор на севере необходимо соединить с Северным морским путем, а на юге с Трансаравийской железной дорогой на пространстве дружественных стран Аравийского полуострова. Таким образом, считает М.Зембатов, будет создан своеобразный бесшовный логистический каркас Евразии и Аравийского полуострова.

    «Представьте себе будущее, в котором Северный морской путь, начинающийся от Мурманска, объединен с международным транспортным коридором «Север – Юг», начинающимся от Санкт-Петербурга. Если мы замкнем этот контур в южной его оконечности, то мы получаем транспортный коридор с огромными возможностями задействования разных логистических маршрутов на пространстве дружественных стран Евразии, – пояснил он. – Происходит консолидация внутри евразийского континента. Нам есть чем торговать друг с другом. Это не означает отказ от морских перевозок. Пусть они будут. Но один из видов активизации морских перевозок – замыкание контура с помощью этого бесшовного соединения».

    Для реализации этого проекта нужно создать несколько мультимодальных хабов, в первую очередь – между Петербургом и Мурманском. «Здесь нужно расширять мультимодальный «перевал». Сейчас между ними нет ни одного мультимодального транспортного хаба. Его надо спроектировать». Второй хаб, по мнению М.Зембатова, встраивается в районе Самары, Саратова, Тамбова и Саранска. «Этот район хорошо приспособлен для проектирования второго мультимодального хаба. Это даст решение проблемы обратной загрузки транзита, потому что там можно агрегировать грузы и оттуда можно им отправиться».

    Третий хаб может появиться как в ОАЭ, так и в Омане. «Единственное, обращаю внимание на то, что у султаната Оман нет собственной железной дороги. У Эмиратов есть. Вместе с тем, портовые мощности в лучшей степени сейчас развиты и нами эксплуатируются – эмиратские. Оман – это еще до сих пор не расширенный, не использованный огромный транспортно-логистический потенциал», – уверен спикер.

    В свою очередь, железнодорожная паромная переправа из порта Бендер-Аббас в Оман, по мнению М.Зембатова, сыграет ключевую роль на логистической карте. «Это та точка, в которой может быть осуществлено бесшовное соединение южной оконечности коридора «Север – Юг» с новыми транспортно-логистическими возможностями. На южной границе Омана Аравийское море смотрит в сторону четырех глубоководных порта причальной стенкой в среднем 12 м. Ро-ро сервис интегрируется в эту схему. Таким образом, мы получаем альтернативный выход южной оконечности коридора «Север – Юг», – пояснил М.Зембатов.

    Расстояние между портами Бендер-Аббас и Хасаб составляет всего 107 км, добавил он. И железнодорожный паромный сервис – это тоже перспектива решить проблему обратной загрузки.

    «Северный морской путь в связке с МТК «Север – Юг» и паромной переправой из Бендер-Аббаса в Оман станет новой реальностью, которая диктует условия в транспортно-логистической сфере всего мира, и роль транзитного пространства России возрастет кратно», – обрисовал М.Зембатов результаты реализации возможного проекта.

    «Сейчас в мире все упирается в геополитические и геостратегические условия, когда мы не можем гарантировать сохранность груза вне экономических рисков. Мы видим, что такого транзитного потенциала, которым характеризуется наша Родина, ни у одной другой страны в мире больше нет. Но его надо как-то реализовывать, надо что-то грузить, что-то возить, надо, чтобы этот контур содержал в себе не терминальные участки, не тупички, а чтобы они все трансформировались в единые участки и были бесшовными», – подчеркнул он.

    М.Зембатов напомнил, что с 15 мая этого года вступает в силу соглашение о свободной торговле между ЕАЭС с Ираном. Документ детально регламентирует совместную работу в ряде отраслей, и одна из его статей посвящена МТК «Север – Юг». Порядка 90% товарной номенклатуры не будет облагаться таможенными пошлинами. «И на фоне этой позитивной новости есть несколько препятствий, есть несколько проблем нерешенных в логистике. Сюда можно отнести невысокую загрузку МТК «Север -Юг», и решить эту задачу можно разными путями», – отметил М.Зембатов.

    Фото: Вива Консалт


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    20.01.2025
    Морской терминал в Пионерском принял первый паром из Санкт-Петербурга
    Рейсы станут еженедельными
    грузопассажирский паромморская линия Усть-Луга - КалининградПионерскийСанкт-Петербург
    0
    07.03.2025
    Первый контейнерный поезд из Индии в Казахстан
    По восточному маршруту коридора «Север-Юг»
    ИндияКазахстан темир жолыКонтейнерный поездМТК "Север-Юг"
    0
    25.03.2025
    Новый мультимодальный сервис из Калининграда в Петербург
    Организовали в РЖД
    Железнодорожно-паромное сообщениеКалининградская железная дорогаМультимодальный сервисСанкт-Петербург
    0
    30.04.2025
    В Китай по МТК «Север – Юг» через Иран
    «РЖД Логистика» планирует запустить регулярный маршрут
    ИранКитайМТК "Север-Юг"мультимодальная перевозка
    0
    18.03.2025
    Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном вступит в силу 15 мая
    Товарооборот между странами может увеличиться вдвое
    ИранРоссиясвободная торговляСоглашение
    0
    20.01.2025
    «РЖД Логистика» приступила к перевозкам мелассы в Иран
    По западному маршруту МТК «Север-Юг»
    ИранМТК "Север-Юг"РЖД ЛогистикаТанк-контейнер
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    07.05.2025 Контейнерооборот портов Китая в первом квартале 2025
    07.05.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2025 вырос на 7,6%
    06.05.2025 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    06.05.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2025 в деталях
    05.05.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 18, 2025
    05.05.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в марте 2025 снизился на 5,5%
    Госрегулирование Показать всё
    07.05.2025 В России завершили оценку техсостояния нефтяных танкеров
    07.05.2025 Правительство утвердило особенности защиты объектов транспортной инфраструктуры
    25.04.2025 Еврокомиссия требует от всех судов подтверждения страховки
    22.04.2025 Назначение в ФТС
    11.04.2025 Новая зона контроля выбросов
    11.04.2025 Назначен начальник Управления товарной номенклатуры ФТС
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •