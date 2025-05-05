Зачем нужно соединить иранский порт Бендер-Аббас и оманский Хасаб

Какие перспективы развития ждут международный транспортный коридор «Север – Юг», если соединить иранский порт Бендер-Аббас и оманский Хасаб с помощью железнодорожного паромного сервиса и это как это поможет решить проблему обратного транзита, рассказал на организованном ВИВА КОНСАЛТ в Астрахани международном форуме «Транспортная логистика Каспийского региона 2025» директор Центра междисциплинарных исследований НИУ ВШЭ (ИГМУ) Марат Зембатов.

МТК «Север – Юг» может стать ключевым маршрутом, который объединит грузопотоки Европы, Азии и Африки. Для этого коридор на севере необходимо соединить с Северным морским путем, а на юге с Трансаравийской железной дорогой на пространстве дружественных стран Аравийского полуострова. Таким образом, считает М.Зембатов, будет создан своеобразный бесшовный логистический каркас Евразии и Аравийского полуострова.

«Представьте себе будущее, в котором Северный морской путь, начинающийся от Мурманска, объединен с международным транспортным коридором «Север – Юг», начинающимся от Санкт-Петербурга. Если мы замкнем этот контур в южной его оконечности, то мы получаем транспортный коридор с огромными возможностями задействования разных логистических маршрутов на пространстве дружественных стран Евразии, – пояснил он. – Происходит консолидация внутри евразийского континента. Нам есть чем торговать друг с другом. Это не означает отказ от морских перевозок. Пусть они будут. Но один из видов активизации морских перевозок – замыкание контура с помощью этого бесшовного соединения».

Для реализации этого проекта нужно создать несколько мультимодальных хабов, в первую очередь – между Петербургом и Мурманском. «Здесь нужно расширять мультимодальный «перевал». Сейчас между ними нет ни одного мультимодального транспортного хаба. Его надо спроектировать». Второй хаб, по мнению М.Зембатова, встраивается в районе Самары, Саратова, Тамбова и Саранска. «Этот район хорошо приспособлен для проектирования второго мультимодального хаба. Это даст решение проблемы обратной загрузки транзита, потому что там можно агрегировать грузы и оттуда можно им отправиться».

Третий хаб может появиться как в ОАЭ, так и в Омане. «Единственное, обращаю внимание на то, что у султаната Оман нет собственной железной дороги. У Эмиратов есть. Вместе с тем, портовые мощности в лучшей степени сейчас развиты и нами эксплуатируются – эмиратские. Оман – это еще до сих пор не расширенный, не использованный огромный транспортно-логистический потенциал», – уверен спикер.

В свою очередь, железнодорожная паромная переправа из порта Бендер-Аббас в Оман, по мнению М.Зембатова, сыграет ключевую роль на логистической карте. «Это та точка, в которой может быть осуществлено бесшовное соединение южной оконечности коридора «Север – Юг» с новыми транспортно-логистическими возможностями. На южной границе Омана Аравийское море смотрит в сторону четырех глубоководных порта причальной стенкой в среднем 12 м. Ро-ро сервис интегрируется в эту схему. Таким образом, мы получаем альтернативный выход южной оконечности коридора «Север – Юг», – пояснил М.Зембатов.

Расстояние между портами Бендер-Аббас и Хасаб составляет всего 107 км, добавил он. И железнодорожный паромный сервис – это тоже перспектива решить проблему обратной загрузки.

«Северный морской путь в связке с МТК «Север – Юг» и паромной переправой из Бендер-Аббаса в Оман станет новой реальностью, которая диктует условия в транспортно-логистической сфере всего мира, и роль транзитного пространства России возрастет кратно», – обрисовал М.Зембатов результаты реализации возможного проекта.

«Сейчас в мире все упирается в геополитические и геостратегические условия, когда мы не можем гарантировать сохранность груза вне экономических рисков. Мы видим, что такого транзитного потенциала, которым характеризуется наша Родина, ни у одной другой страны в мире больше нет. Но его надо как-то реализовывать, надо что-то грузить, что-то возить, надо, чтобы этот контур содержал в себе не терминальные участки, не тупички, а чтобы они все трансформировались в единые участки и были бесшовными», – подчеркнул он.

М.Зембатов напомнил, что с 15 мая этого года вступает в силу соглашение о свободной торговле между ЕАЭС с Ираном. Документ детально регламентирует совместную работу в ряде отраслей, и одна из его статей посвящена МТК «Север – Юг». Порядка 90% товарной номенклатуры не будет облагаться таможенными пошлинами. «И на фоне этой позитивной новости есть несколько препятствий, есть несколько проблем нерешенных в логистике. Сюда можно отнести невысокую загрузку МТК «Север -Юг», и решить эту задачу можно разными путями», – отметил М.Зембатов.

Фото: Вива Консалт