Новое судно на линии Санкт-Петербург – Калининград

На линию между Санкт-Петербургом и Калининградом встало новое грузовое судно «Елена» (судовладелец – ООО «Светловский Терминал», оператор – ООО «Пеленг»).

Как рассказали SeaNews в компании «Пеленг», ежемесячно планируется выполнять 3-4 рейсов между Большим портом Санкт-Петербург и Калининградом.

В Петербурге судозаходы будут осуществляться на терминалы «Балтийский порт» и «Морской порт Санкт-Петербург», в Калининграде – на БСК и КМТП.

В настоящее время судно уже вышло в первый рейс из Петербурга в Калининград.

Ввод в эксплуатацию нового судна позволит расширить сервис для клиентов и осуществлять оперативную доставку генеральных и контейнерных грузов.

«Запуск нашего третьего судна на линию Санкт-Петербург – Калининград является важным этапом в развитии компании. Новые мощности позволят расширить возможности морских грузоперевозок для наших клиентов и будут способствовать укреплению логистической устойчивости региона», – отметила директор ООО «Пеленг» Елена Тверезовская.

Основные технические характеристики судна:

длина — 88 м,

ширина — 12,5 м,

высота борта — 7,7 м,

Максимальная грузоподъемность — 4,4 тыс. тонн.

Судно прошло техническое освидетельствование Российского морского регистра судоходства и полностью соответствует всем требованиям безопасности, экологическим стандартам и техническим нормам.

Фото: ООО «Пеленг»