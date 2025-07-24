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Новое судно на линии Санкт-Петербург – Калининград
24.07.2025

Новое судно на линии Санкт-Петербург – Калининград

    • На линию между Санкт-Петербургом и Калининградом встало новое грузовое судно «Елена» (судовладелец – ООО «Светловский Терминал», оператор – ООО «Пеленг»).

    Как рассказали SeaNews в компании «Пеленг», ежемесячно планируется выполнять 3-4 рейсов между Большим портом Санкт-Петербург и Калининградом.

    Новое судно на линии Санкт-Петербург – Калининград

    В Петербурге судозаходы будут осуществляться на терминалы «Балтийский порт» и «Морской порт Санкт-Петербург», в Калининграде – на БСК и КМТП.

    В настоящее время судно уже вышло в первый рейс из Петербурга в Калининград.

    Ввод в эксплуатацию нового судна позволит расширить сервис для клиентов и осуществлять оперативную доставку генеральных и контейнерных грузов.

    «Запуск нашего третьего судна на линию Санкт-Петербург – Калининград является важным этапом в развитии компании. Новые мощности позволят расширить возможности морских грузоперевозок для наших клиентов и будут способствовать укреплению логистической устойчивости региона», –  отметила директор ООО «Пеленг» Елена Тверезовская.

    Основные технические характеристики судна:

    • длина — 88 м,
    • ширина — 12,5 м,
    • высота борта — 7,7 м,
    • Максимальная грузоподъемность — 4,4 тыс. тонн.

    Судно прошло техническое освидетельствование Российского морского регистра судоходства и полностью соответствует всем требованиям безопасности, экологическим стандартам и техническим нормам.

    Фото: ООО «Пеленг»


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