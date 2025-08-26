Информационно-аналитическое агентство
Морские перевозки санкционных грузов в Калининград обеспечены 41 соглашением
26.08.2025

Морские перевозки санкционных грузов в Калининград обеспечены 41 соглашением

    • Министр транспорта Андрей Никитин встретился с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных. Обсудили важные направления развития региона, сообщает Минтранс в своем телеграм-канале.

    Морские перевозки санкционных грузов обеспечены 41 соглашением на перевозку 840 тыс. тонн грузов.

    Новые паромы будут построены на отечественных верфях для линии Усть-Луга – Балтийск. Планируется реконструкция двух паромных комплексов для увеличения их пропускной способности на 4 млн тонн грузов в год.

    Модернизация инфраструктуры включает реконструкцию моста через Преголю и обновление городского электротранспорта Калининграда.

    Меры улучшат транспортную доступность и обеспечат устойчивое развитие. А Минтранс России обеспечит инициативы региона федеральной поддержкой.

    Фото: телеграм-канал Минтранса

     


  •  




