OVP Shipping возобновляет прямой сервис из Китая на Калининград

С марта 2025 года китайская судоходная компания OVP Shipping возобновляет контейнерный сервис Китай – Калининград на ежемесячной основе, сообщили SeaNews в компании C-Shipping, выступающей линейным агентом OVP Shipping в России.

Первый рейс выполнит контейнеровоз «Silk Spirit» вместимостью 1768 TEU 2014 года постройки. Предполагаемая дата отправления «Silk Spirit» из Циндао, первого порта захода в Китае – 8 марта 2025 года.

После захода в Калининград (порт Балтийск) судно проследует в Санкт-Петербург, откуда направится в порт Александрия (Египет) и далее в порты Китая: Циндао, Шанхай, Нинбо и Наньша.

«Возобновление прямого контейнерного сервиса свидетельствует об укреплении торгово-экономических связей России и Китая, а также является важным шагом в развитии торгового морского сообщения с Калининградской областью. Мы фиксируем рост запросов на перевозку грузов на этом направлении. В частности, общий рост контейнерооборота портов Калининградской области составил по итогам 2024 года 67% и достиг 253 тысяч TEUs», – отмечает генеральный директор компании C-Shipping (линейного агента OVP Shipping в России) Алексей Гагаринов.

Напомним, OVP Shipping осуществляет морские контейнерные перевозки между портами Китая и Санкт-Петербургом, портами Дальнего Востока и Новороссийском с 2022 года. Компания одной из первых начала прямые регулярные судозаходы в Калининград в начале 2023 года. Сервис был временно приостановлен. Сейчас после перерыва OVP Shipping совместно с линейным агентом в России компанией C-Shipping возобновляет работу маршрута.

Фото: C-Shipping