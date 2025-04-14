FESCO идет в Индонезию

Транспортная группа FESCO планирует совершить первый судозаход в порт Джакарта (Индонезия) в рамках морской линии FESCO Intra Asia Service (FIAS), маршрут которой также охватывает Вьетнам, Малайзию и Таиланд. Как сообщили SeaNews в группе, об этом на бизнес-форуме «Россия – Индонезия» рассказал вице-президентпо линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов.

Прибытие контейнеровоза в Джакарту на терминал Olah Jasa Andal (OJA) ожидается 22 апреля. Судно возьмет на борт различные грузы, предназначенные как для дальнейшей доставки в Россию, так и для потребителей в Малайзии и Таиланде. Помимо этого, контейнеровоз обеспечит оптимальный сток контейнерного оборудования в Индонезии.

Основу грузопотока из Индонезии в Россию формируют различная химия, кофе, резина, а также пальмовое масло. В обратном направлении идут семена, металлы, хризотил.

FIAS — первый за почти 20 лет морской сервис без судозаходов в российские порты, напомнили в FESCO. В настоящее время сервис обслуживается контейнеровозом вместимостью 400 TEU, который работает по маршруту Хошимин — Порт-Кланг — Пасир-Гуданг — Бангкок — Хошимин.

«Прямые судозаходы в Джакарту собственным морским сервисом позволят FESCO существенно нарастить перевозки между Индонезией и Россией и, конечно, сократить время доставки, так как расписание FIAS оптимизировано под расписание другого нашего регулярного сервиса из Хошимина во Владивосток. Также из Хошимина Группа организует отправки грузов в Санкт-Петербург. Более того, в начале этого года Индонезия стала полноправным членом БРИКС, что несомненно положительно скажется на развитии объемов торговли между нашими странами», — сказал Г.Маслов.

Фото: Marine Insight