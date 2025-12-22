Первые контейнеры на терминале в Пионерском

На первом пусковом комплексе Международного морского терминала для приёма круизных и грузопассажирских судов в Пионерском впервые провели тестовую перевалку контейнеров с сухогруза «Спарта IV» по прямому варианту «борт судна – транспортное средство», сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта.

Использование терминала, в том числе для перевалки контейнеров, позволит повысить эффективность и устойчивость системы транспортного обеспечения региона в условиях санкционного давления, отметили в Росморречфлоте.

В ходе тестового захода были отработаны технические возможности нового терминала в Пионерском для перегрузки генеральных грузов, определены возможности распределения грузопотоков, идущих через портовую инфраструктуру Калининградской области при пиковых нагрузках на морские терминалы.

Всего терминал в 2025 году принял 18 рейсов грузопассажирских паромов. Общий грузооборот комплекса достиг 56 тыс. тонн. Было обработано более 2,5 тыс. единиц накатной техники.

Морская инфраструктура терминала обновляется в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система».

Первый пусковой комплекс Международного морского терминала в Пионерском ввели в эксплуатацию в августе 2024 года, напомнили в Росморречфлоте. В январе 2025 года к рейсам из морского порта Усть-Луга добавилась паромная линия морской порт Санкт-Петербург – морской порт Калининград.

Фото: Росморречфлот