Первые контейнеры на терминале в Пионерском
22.12.2025

    • Первые контейнеры на терминале в ПионерскомНа первом пусковом комплексе Международного морского терминала для приёма круизных и грузопассажирских судов в Пионерском впервые провели тестовую перевалку контейнеров с сухогруза «Спарта IV» по прямому варианту «борт судна – транспортное средство», сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта.

    Использование терминала, в том числе для перевалки контейнеров, позволит повысить эффективность и устойчивость системы транспортного обеспечения региона в условиях санкционного давления, отметили в Росморречфлоте.

    В ходе тестового захода были отработаны технические возможности нового терминала в Пионерском для перегрузки генеральных грузов, определены возможности распределения грузопотоков, идущих через портовую инфраструктуру Калининградской области при пиковых нагрузках на морские терминалы.

    Всего терминал в 2025 году принял 18 рейсов грузопассажирских паромов. Общий грузооборот комплекса достиг 56 тыс. тонн. Было обработано более 2,5 тыс. единиц накатной техники.

    Морская инфраструктура терминала обновляется в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система».

    Первый пусковой комплекс Международного морского терминала в Пионерском ввели в эксплуатацию в августе 2024 года, напомнили в Росморречфлоте. В январе 2025 года к рейсам из морского порта Усть-Луга добавилась паромная линия морской порт Санкт-Петербург – морской порт Калининград.  

    Фото: Росморречфлот


    Новости по теме
    16.04.2025
    M-Line будет заходить в Новороссийск и Калининград
    Морская контейнерная линия M-Line будет осуществлять судозаходы в Калининград и Новороссийск.
    M-LineКалининградНовороссийскСудозаход
    0
    22.01.2025
    Паром «Амбал» доставит благородных оленей из Калининграда
    На основную территорию Российской Федерации
    АмбалЖивотныеКалининградОборонлогистика
    0
    20.01.2025
    Морской терминал в Пионерском принял первый паром из Санкт-Петербурга
    Рейсы станут еженедельными
    грузопассажирский паромморская линия Усть-Луга - КалининградПионерскийСанкт-Петербург
    0
    24.07.2025
    Новое судно на линии Санкт-Петербург – Калининград
    Логистическая компания «Пеленг» вывела третье судно на линию между Санкт-Петербургом и Калининградом.
    КалининградЛинейное судоходствоПеленгСанкт-Петербург
    0
    26.08.2025
    Морские перевозки санкционных грузов в Калининград обеспечены 41 соглашением
    На 840 тыс. тонн грузов
    Калининградпаромысанкционные грузысоглашения
    0
    08.09.2025
    FESCO об обслуживании Калининграда в рамках deep sea линии FBOL
    Транспортная группа FESCO выполнила первые прямые судозаходы в порт Балтийск Калининградской области в рамках регулярного морского сервиса FESCO Baltorient Line (FBOL).
    FESCO БалтийскКалининградСудозаход
    0


