Изменение границ морского порта Калининград

Распоряжением Правительства России от 11.02.2025 № 288-р внесены изменения в границы морского порта Калининград. Как сообщает пресс-служба «Росморпорта», корректировки связаны с включением в границы территории морского порта, в части земель, участка №47. На данном участке предполагается обустройство перехватывающей стоянки для международного морского терминала морского порта Калининград в г. Пионерский Калининградской области, зоны предварительной регистрации большегрузного транспорта, следующего на погрузку на морские паромы, и зоны парковки для легкового автотранспорта, которая может также использоваться жителями Калининградской области и туристами, планирующими свой отдых на побережье г. Пионерский.

В рамках обустройства этих площадок на текущий момент выполнено асфальтирование на площади 10,3 тыс. кв. м, что составляет 65% от общего объема работ, выполняются работы по прокладке сетей водоснабжения и водоотведения, устройству фундаментов мачт освещения и установке ограждения.

Первая очередь международного морского терминала введена в эксплуатацию в 2024 году, и на нем было обработано первое судно. Северо-Западный бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт» с использованием причала №1, берегового пандуса и операционной акватории, которые входят в состав первой очереди морского терминала, осуществляет прием и обработку судов с ро-рогрузами.

В рамках реализации инфраструктурного проекта по строительству международного морского терминала в настоящее время ведутся работы по строительству здания пассажирского терминала, радиорелейной мачты высотой 50 м для размещения оборудования связи и навигации, устройству ливневой канализации и строительству объектов транспортной безопасности морского терминала. Заказчиком строительства данных объектов выступает Северо-Западный бассейновый филиал предприятия. Более подробно с ходом реализации проекта можно ознакомиться в разделе «Текущие проекты развития объектов портовой инфраструктуры Северо-Западного бассейнового филиала».

Фото: «Росморпорт»