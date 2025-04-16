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M-Line будет заходить в Новороссийск и Калининград
16.04.2025

M-Line будет заходить в Новороссийск и Калининград

    • Морская контейнерная линия M-Line будет осуществлять судозаходы в Калининград и Новороссийск, сообщила линия в своем телеграм-аккаунте.

    Судозаходы будут выполняться рамках индийского сервиса MIREX и китайского MCREX.

    В Калининград планируется делать один судозаход в месяц (на терминал БСК), в Новороссийск (на терминал НУТЭП) – два судозахода в месяц.

    БСК должен принять импортные грузы из Китая и Индии в конце мая.

    Напомним, MIREX между Санкт-Петербургом и Индией, запущенный в 2022 году, стал первым deep sea сервисом M-Line. Сегодня линия также работает на порты Латинской Америки, Азии, Западной и Восточной Африки.

    Как сообщили SeaNews в компании, суммарные отправки контейнеров морем превышают 30 тыс. единиц в месяц, в оперировании линии находится 12 судов, собственный контейнерный парк превышает 40 тыс. единиц.

    Фото: M-Line


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