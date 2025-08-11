Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Перегрузочный центр могут создать в Нижнеленинском
11.08.2025

Перегрузочный центр могут создать в Нижнеленинском

    • Речной порт Нижнеленинское может стать базовым для развития четвертого перегрузочного комплекса (мультимодального логистического центра) на Амуре. Как сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта, в Росморречфлоте обсудили перспективы создания мультимодального логистического центра в Еврейской автономной области.

    В настоящее время в речном порту Нижнеленинское выполнен капитальный ремонт подъездных железнодорожных путей к району грузового причала, приобретена перегрузочная техника.

    Гарантированные глубины судового хода реки Амур позволяют в период навигации беспрепятственно обеспечивать проход судов класса «река-море» от Татарского пролива до порта Нижнеленинское.

    Дальнейшее развитие проекта предполагает расширение территории для создания перегрузочного комплекса, включающего перевалку сжиженного газа с железнодорожного транспорта на автомобильный и в контейнеры с последующей отправкой в Китай. В перспективе планируется строительство причальной инфраструктуры, предназначенной для перевалки опасных грузов.

    Росморречфлот проводит системную работу совместно с субъектами РФ по развитию мультимодальных логистических центров в Амурском бассейне. Созданы рабочие группы по проектам в Хабаровске, Благовещенске и Джалинде.

    Создание перегрузочных комплексов в Амурском бассейне позволит активнее использовать транзитный речной потенциал, придаст импульс увеличению объема экспортно-импортных грузоперевозок, отметили в Агентстве.

    Фото: Росморречфлот


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    12.03.2025
    Пропускная способность внутренних водных путей РФ увеличилась на 12,6 млн тонн
    За последние четыре года
    Внутренние водные путиминтрансМорской советРосморречфлот
    0
    04.07.2025
    В России появится «Цифровая Река»
    Разработана концепция единой цифровой системы для всех участников грузовых перевозок внутренним водным транспортом.
    РечводпутьРечные перевозкиРосморречфлотЦифровизация
    0
    18.03.2025
    Принят новый арктический буксир-спасатель для Морспасслужбы
    Судно будет приписано к порту Петропавловск-Камчатский.
    БуксирГосморспасслужбаРосморречфлот
    0
    27.03.2025
    Концентрированная инспекционная кампания по безопасности танкеров типа «река-море»
    Пройдет в апреле-мае 2025 года
    Концентрированная инспекционная кампанияПроверкаРека-мореРосморречфлот
    0
    19.02.2025
    Субсидию на морские грузоперевозки в Калининградскую область получит 41 организация
    Из федерального бюджета
    ГрузоперевозкиКалининградРосморречфлотСубсидии
    0
    14.02.2025
    Грузопассажирский паром для Дальнего Востока сдадут в этом году
    Судно будет курсировать между портами Камчатки, Сахалина, Приморья, Магаданской области и Курильских островов.
    грузопассажирский паромДальний ВостокРосморречфлотСудостроение
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    12.08.2025 Контейнерооборот портов Китая в первом полугодии 2025
    11.08.2025 Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, август 2025
    11.08.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 32, 2025
    08.08.2025 Железнодорожные контейнеры, 7 месяцев 2025: минус 3,3%
    08.08.2025 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    08.08.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 32 неделя 2025
    Госрегулирование Показать всё
    12.08.2025 Назначение в ФТС
    12.08.2025 Утвержден план реализации Стратегии пространственного развития до 2030 года
    11.08.2025 Назначен первый замначальника Центра мониторинга и оперативного контроля ФТС
    07.08.2025 Ветеринарный, санитарно-карантинный, фитосанитарный контроль переходит к таможне
    07.08.2025 Увеличена экспортная квота на лом и отходы черных металлов
    05.08.2025 Обнулены ввозные пошлины на сульфиды натрия и эфиры целлюлозы
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •