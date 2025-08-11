Перегрузочный центр могут создать в Нижнеленинском

Речной порт Нижнеленинское может стать базовым для развития четвертого перегрузочного комплекса (мультимодального логистического центра) на Амуре. Как сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта, в Росморречфлоте обсудили перспективы создания мультимодального логистического центра в Еврейской автономной области.

В настоящее время в речном порту Нижнеленинское выполнен капитальный ремонт подъездных железнодорожных путей к району грузового причала, приобретена перегрузочная техника.

Гарантированные глубины судового хода реки Амур позволяют в период навигации беспрепятственно обеспечивать проход судов класса «река-море» от Татарского пролива до порта Нижнеленинское.

Дальнейшее развитие проекта предполагает расширение территории для создания перегрузочного комплекса, включающего перевалку сжиженного газа с железнодорожного транспорта на автомобильный и в контейнеры с последующей отправкой в Китай. В перспективе планируется строительство причальной инфраструктуры, предназначенной для перевалки опасных грузов.

Росморречфлот проводит системную работу совместно с субъектами РФ по развитию мультимодальных логистических центров в Амурском бассейне. Созданы рабочие группы по проектам в Хабаровске, Благовещенске и Джалинде.

Создание перегрузочных комплексов в Амурском бассейне позволит активнее использовать транзитный речной потенциал, придаст импульс увеличению объема экспортно-импортных грузоперевозок, отметили в Агентстве.

