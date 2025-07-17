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На базе речного порта в Иркутской области появится мультимодальный логистический центр
17.07.2025

На базе речного порта в Иркутской области появится мультимодальный логистический центр

    • В Иркутской области создадут транспортно-перегрузочный комплекс (мультимодальный логистический центр), который соединит железнодорожный, автомобильный и речной транспорт и оптимизирует логистику доставки и транзита грузов. «Дорожную карту» по реализации проекта утвердили на заседании рабочей группы под председательством заместителя руководителя Росморречфлота Фёдора Шишлакова, сообщает пресс-служба ведомства.

    Создание перегрузочного комплекса планируется на базе АО «Осетровский речной порт» в городе Усть-Кут на левом берегу реки Лены. Через порт отправляется до 80% грузов для северных районов Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и прибрежных морских арктических районов от Хатанги до Колымы.

    В распоряжении порта свыше 9,2 км железнодорожных путей с фронтом одновременной подачи 440 вагонов и выгрузки 80 вагонов.

    Детальный мастер-план планируется подготовить в 2026 году. Специалисты проведут анализ существующей и потенциальной грузовой базы и оценку флота. В планах также модернизация портовой и береговой инфраструктуры.

    Для развития перегрузочного комплекса привлекут инвесторов, также рассматривается возможность получения субсидий из федерального бюджета на реализацию инфраструктурных проектов.

    Соглашение о сотрудничестве по вопросу развития транспортно-перегрузочных комплексов в речных портах региона Росморречфлот и Правительство Иркутской области подписали в рамках ХVIII Международного форума и выставки «Транспорт России» в ноябре 2024 года.

    В состав рабочей группы входят представители Росморречфлота, Минтранса Иркутской области, Администрации Ленского бассейна внутренних водных путей, Администрации Енисейского бассейна внутренних водных путей, РЖД и судоходных компаний.

    Фото: Росморречфлот


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