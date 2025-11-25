HMM заказывает 13-тысячники

Южнокорейская HMM подписала контракт HD Hyundai на строительство восьми контейнеровозов вместимостью 13,4 тыс. TEU, оснащенных двухтопливными двигателями, работающими на традиционном бункерном топливе и СПГ.

Как сообщает Splash24/7, стоимость заказа составляет 1,46 млрд долларов. Два судна построит HD Hyundai Heavy Industries (HHI), шесть – HD Hyundai Samho.

Передача судов заказчику намечена в течение первой половины 2029 года. Это самый большой заказ HMM на контейнеровозы с 2007 года.

По данным Alphaliner, суммарная вместимость контейнерного флота HMM достигла 1 016 180 тыс. TEU, в прошлом месяце компания вошла в список контейнерных линий-миллионеров, став в нем восьмой.

В сентябре этого года HMM обнародовала масштабный план обновления флота с объемом инвестиций 23,5 трлн корейских вон (17,5 млрд долларов), в результате реализации которого контейнерный флот линии должен вырасти почти вдвое, а танкерный и балкерный – втрое.

Фото: Shipspotting / Jang Hun