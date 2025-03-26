Evergreen заплатит самую высокую цену за новые контейнеровозы

Цены на контейнеровозы достигли исторического максимума, сообщает Splash. Так, январский заказ тайваньской контейнерной линии Evergreen на 11 контейнеровозов вместимостью 24 тыс. TEU стал рекордным по стоимости одного судна.

Южнокорейская верфь Hanwha Ocean, которая будет строить шесть контейнеровозов этой серии, в своем сообщении на Корейской фондовой бирже назвала стоимость одного судна – 267,3 млн долларов, или 11,1 тыс. долларов за один TEU. Это самая высокая когда-либо согласованная цена на контейнеровозы.

Цены на новострои взлетели в начале этого десятилетия – самого прибыльного в истории судоходства. Так, например, в рамках последней сделки Evergreen каждый контейнеровоз на 100 млн долларов дороже, чем у Hapag-Lloyd, который согласовал с Hanwha стоимость каждого судна в 164 млн долларов по контракту, заключенному в конце 2020 года. Тогда один контейнеровоз обошелся Hapag-Lloyd в 164 млн долларов.

По данным Clarksons Research, цены на новострои остаются высокими во всех сегмента.

Фото: Evergreen