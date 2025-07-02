Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
По запросу C-Shipping разработан концепт-проект контейнеровоза
02.07.2025

По запросу C-Shipping разработан концепт-проект контейнеровоза

    • В ПКБ «Петробалт» по запросу компании C-Shipping разработан концепт-проект контейнеровоза вместимостью 2490 TEU для работы на международных логистических маршрутах между Санкт-Петербургом и Китаем. Проект был представлен в рамках круглого стола «Специализированный крупнотоннажный сухогрузный флот: сделано в Санкт-Петербурге» на Петербургском международном экономическом форуме-2025. Об этом сообщает на сайте ПКБ «Петробалт».

    Для головного судна проекта выбрано имя «Symphony No.1» в честь первого произведения Н.А. Римского-Корсакова.

    Модель эксплуатации данного проекта предусматривает круглогодичную ритмичную транспортировку контейнеров. Ледовый класс обеспечивает заходы в замерзающие порты, расположенные вне арктического бассейна, без сопровождения ледоколом.

    Капонир предназначен для защиты носовых контейнеров и палубного оборудования от воздействия волн. Грузовое пространство судна оснащено всем необходимым для размещения 20-футовых и 40-футовых контейнеров в пяти трюмах и на открытой палубе.

    При разработке проекта было уделено внимание условиям размещения экипажа.

    Основные характеристики судна:

    • длина — 207,75 м;
    • ширина — 29,8 м;
    • осадка — 10,2 м;
    • скорость — 21,5 уз.;
    • автономность – 30 суток;
    • экипаж – 20 чел.;
    • контейнеровместимость — 2490 TEU.

    «В процессе работы над проектом проведен анализ мирового контейнерного флота и тенденций развития, позволяющий структурировать и выявить закономерности, касающиеся оптимизации размерений судов, их грузовместимости и грузоподъемности. Применение результатов анализа в создании новых специализированных судов для транспортировки контейнерных грузов между Россией и Китаем позволит повысить их экономическую привлекательность. В планах ПКБ разработка проекта контейнеровоза грузовместимостью до 3500 TEU, максимально возможного для обработки в портах Санкт-Петербурга», — говорится в пресс-релизе.

    Фото: ПКБ «Петробалт»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    19.05.2025
    Турецкая линия Arkas заказала контейнеровозы
    В Китае
    ArkasЗаказКитайКонтейнеровозы
    0
    26.03.2025
    Свежие овощи и фрукты через КПП Хоргос в январе-феврале 2025
    Объем поставок из Китая вырос на 46,2%
    2025КитайПродукты питания
    0
    05.03.2025
    Первый контейнеровоз CMA CGM на метаноле
    Сделал свой первый судозаход
    CMA CGMконтейнеровозметанолНовострой
    0
    19.03.2025
    Рускон и Октет Сервис договорились о развитии транспортных решений при перевозках из Китая в Россию
    Соглашение подписано на ТрансРоссии
    ГК "Дело"КитайОктетРускон
    0
    20.01.2025
    США занимает 19-е место на мировом рынке торгового судостроения
    И винит Китай в доминировании
    доминированиеКитайКонкуренцияРасследование
    0
    03.02.2025
    Повышенные пошлины Трампа и рынок морских перевозок
    Аналитики прогнозируют сокращение объемов морских контейнерных перевозок.
    ЕвросоюзКанадаКитайМексика
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    02.07.2025 По запросу C-Shipping разработан концепт-проект контейнеровоза
    02.07.2025 Про потерянные в море контейнеры
    02.07.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в мае 2025 в деталях
    02.07.2025 Новое причальное оборудование на дальневосточном терминале Глобал Портс
    02.07.2025 MSC заказывает 22-тысячники в Китае
    01.07.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в мае 2025 снизился на 5%
    Госрегулирование Показать всё
    02.07.2025 Правительству РФ поручено профинансировать северный завоз
    01.07.2025 Понижающий коэффициент к ставкам лоцманского сбора в Петербурге
    24.06.2025 Продлен запрет на вывоз риса-сырца
    17.06.2025 Установлен приоритет экологичного транспорта при госзакупках
    17.06.2025 Единый стандарт размещения контейнеров морского типа для Подмосковья
    16.06.2025 Новые назначения в ФТС
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •