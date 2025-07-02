По запросу C-Shipping разработан концепт-проект контейнеровоза

В ПКБ «Петробалт» по запросу компании C-Shipping разработан концепт-проект контейнеровоза вместимостью 2490 TEU для работы на международных логистических маршрутах между Санкт-Петербургом и Китаем. Проект был представлен в рамках круглого стола «Специализированный крупнотоннажный сухогрузный флот: сделано в Санкт-Петербурге» на Петербургском международном экономическом форуме-2025. Об этом сообщает на сайте ПКБ «Петробалт».

Для головного судна проекта выбрано имя «Symphony No.1» в честь первого произведения Н.А. Римского-Корсакова.

Модель эксплуатации данного проекта предусматривает круглогодичную ритмичную транспортировку контейнеров. Ледовый класс обеспечивает заходы в замерзающие порты, расположенные вне арктического бассейна, без сопровождения ледоколом.

Капонир предназначен для защиты носовых контейнеров и палубного оборудования от воздействия волн. Грузовое пространство судна оснащено всем необходимым для размещения 20-футовых и 40-футовых контейнеров в пяти трюмах и на открытой палубе.

При разработке проекта было уделено внимание условиям размещения экипажа.

Основные характеристики судна:

длина — 207,75 м;

ширина — 29,8 м;

осадка — 10,2 м;

скорость — 21,5 уз.;

автономность – 30 суток;

экипаж – 20 чел.;

контейнеровместимость — 2490 TEU.

«В процессе работы над проектом проведен анализ мирового контейнерного флота и тенденций развития, позволяющий структурировать и выявить закономерности, касающиеся оптимизации размерений судов, их грузовместимости и грузоподъемности. Применение результатов анализа в создании новых специализированных судов для транспортировки контейнерных грузов между Россией и Китаем позволит повысить их экономическую привлекательность. В планах ПКБ разработка проекта контейнеровоза грузовместимостью до 3500 TEU, максимально возможного для обработки в портах Санкт-Петербурга», — говорится в пресс-релизе.

Фото: ПКБ «Петробалт»