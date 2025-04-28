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Крупные линии продолжают заказывать контейнеровозы
28.04.2025

Крупные линии продолжают заказывать контейнеровозы

    • Тарифная «война» между США и Китаем не останавливает контейнерных перевозчиков в наращивании провозных мощностей. Они по-прежнему вкладывают значительные средства в постройку контейнеровозов.

    Так, на прошлой неделе тайваньская линия Wan Hai заказала четыре 16-тысячника на общую сумму 800 млн долларов. Перевозчик будет строить суда на южнокорейских верфях — HD Hyundai Samho и Samsung Heavy Industries, чтобы избежать повышенных сборов, введенных США в отношении судов китайского производства.

    Таким образом, Wan Hai пытается догнать ближайшего соперника в рейтинге крупнейших линий — Yang Ming. В настоящее время вместимость флота Wan Hai составляет 523,7 тыс. TEU, а в его портфеле заказов, с учетом недавних, 34 контейнеровозов суммарной вместимостью 380 тыс. TEU, в то время как провозные мощности Yang Ming составляют 711,4 тыс. TEU, а в заказе – 8 контейнеровозов суммарной вместимостью 101,5 тыс. TEU.

    MSC и COSCO, в свою очередь, не намерены избегать китайских верфей, несмотря на растущую геополитическую напряженность.

    Лидер топа 25 крупнейших контейнерных линий – MSC – продолжает наращивать флот. На прошлой недели линия заказала строительство шести 22-тысячников, которые будут построены на китайской верфи Hengli Heavy Industry. Стоимость каждого контейнеровоза составит 220 млн долларов. Напомним, осенью прошлого года на этой верфи MSC заказала строительство 20 контейнеровозов. Благодаря последней сделке линия уверенно движется к отметке 1 тыс. контейнеровозов в своем флоте.

    COSCO планирует зафрахтовать у Seaspan Corporation 11-тысячники на метаноле, которые будут построены также в Китае – на верфи Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding.

    Фото: COSCO


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