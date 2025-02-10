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Индия планирует создать национальную контейнерную линию
10.02.2025

Индия планирует создать национальную контейнерную линию

    • Правительство Индии рассматривает возможность создания национальной контейнерной линии, чтобы уменьшить зависимость страны от иностранных перевозчиков, сообщает The Loadstar. Предполагается, что новая линия получит название Bharat Container Line и ее акционерами станут как государство, так и частные компании.

    По данным издания, для Bharat Container Line будет закуплено и зафрахтовано порядка 100 контейнеровозов.

    Это решение принято «в рамках амбициозного плана» правительства Индии по развитию морского судоходства, на реализацию которого выделяется порядка 3 млрд долларов. План, помимо прочего, предусматривает финансирование приобретения судов. В целом, как отмечают в индийском министерстве портов, судоходства и водных путей, цель проекта – увеличить к 2047 году долю судов под флагом Индии на глобальном рынке до 20%.

    «Экспортеры и производители требуют ограничить деятельность иностранных перевозчиков, влияющую на цепочки поставок. Речь идет о росте ставок фрахта и взимания дополнительных сборов при перевозке индийских грузов», – пишет издание.

    Федерация индийских экспортных организаций (FIEO) призывает использовать на ключевых маршрутах исключительно суда, зарегистрированные под флагом Индии, чтобы повысить конкурентоспособность индийских товаров на международных рынках.

    «Если доля новой компании на таких маршрутах достигнет 25%, то это позволит сэкономить Индии 50 млрд долларов в год, а также значительно снизит давление со стороны иностранных перевозчиков на средний и малый бизнес», – подчеркивают в FIEO.

    «Индийский рынок морских контейнерных перевозок вступил в фазу стагнации и упадка. Индийские операторы постепенно теряют долю на рынке», – цитирует The Loadstar свой источник и отмечает, что отраслевые эксперты скептически относятся к планам индийского правительства.

    «Похвально, что власти демонстрируют намерение решать торговые проблемы, но это будет небыстро», – резюмирует источник.

    На фоне призывов FIEO единственный в Индии дальнемагистральный перевозчик SCI – Индийская судоходная корпорация, чей флот существенно сократился, обнародовал план по приобретению контейнеровозов.

    Фото: Индийская судоходная корпорация

     

     


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