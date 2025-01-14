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Бангладеш может уступить Индии лидерство на рынке утилизации
14.01.2025

Бангладеш может уступить Индии лидерство на рынке утилизации

    • Стране не хватает «зеленых» судоразделочных верфей

    Темпы утилизации судов на мировом рынке находятся на рекордно низком уровне. Так, по итогам 2024 года в Бангладеш ушло на слом всего 144 судна суммарной валовой вместимостью всего 968 тыс. регистровых тонн, что является самым низким показателем с 2005 года, сообщает Maritime Executive.

    Ранее Бангладеш в среднем перерабатывал порядка 2 млн регистровых тонн в год. Пик пришелся на 2021 год, когда судоразделочные верфи страны утилизировали 280 судов общей валовой вместимостью 2,73 млн регистровых тонн.

    Переломным для рынка в Бангладеш стал 2022 год, тогда объемы утилизации резко снизились – до 1,14 млн регистровых тонн. Это было связано, прежде всего, с геополитической ситуацией в мире, а также со сбоями в судоходной отрасли, которые в настоящее время только усугубляются. Так, ситуация в регионе Красного моря привела к спросу на дополнительные провозные мощности, в том числе и на возрастные суда. Это, в свою очередь, значительно сократило объемы утилизации.

    Кроме того, в 2024 году существенно снизились цены на утилизацию, с максимум в $600/LDT (за тонну чистого металла) в первом квартале до $450/LDT к концу декабря. Неопределенность на рынке привела к временному закрытию многих судоразделочных верфей в Южной Азии.

    Хотя в 2025 году прогнозируется подъем в этом секторе, стабильная работа верфей Бангладеш будет зависеть от соблюдения мировых экологических норм, предусмотренных Гонконгской международная конвенцией о безопасной и экологически рациональной утилизации судов, которая вступит в силу в июне 2025 года. По оценкам экспертов, бангладешские верфи не сертифицированы в соответствии с этой Конвенцией, и это может привести к тому, что Бангладеш уступит Индии свое лидерство на глобальном рынке утилизации.

    Индия, в свою очередь, профинансировала в размере 100 млн долларов создание 120 «зеленых» судоразделочных верфей, работающих в соответствии с требованиями Конвенции. Для сравнения — в Бангладеш за последние 10 лет создано всего 5 «зеленых» верфей, что явно недостаточно, чтобы конкурировать с Индией.

    По данным Care Edge за 2023 год, на рынок утилизации Бангладеш пришлось 46% мирового валового тоннаж. Индия оказалась на втором месте с 33%.

    Фото: NGO Shipbreaking Platform

     


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