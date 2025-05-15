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В Германии построят первый завод по демонтажу и утилизации крупнотоннажных судов
15.05.2025

В Германии построят первый завод по демонтажу и утилизации крупнотоннажных судов

    • Правительство Германии одобрило строительство первого завода по демонтажу и утилизации крупнотоннажных судов, сообщает Splash.

    Этим объектом будет управлять компания EWD Benli Recycling. Предприятие будет расположено в Эмдене на территории материнской компании Emder Werft und Dock (EWD).

    EWD Benli Recycling получила необходимые государственные разрешения, классифицирующую ее как специализированный бизнес по управлению отходами. Процесс согласования занял почти год.

    Компания заявила, что планирует сосредоточиться на демонтаже и утилизации морских судов, судов внутреннего плавания, а также каботажных и пассажирских судов и паромов, ветряных турбин и промышленных предприятий.

    «Мы сразу же получили первые запросы, но нам приходилось их отклонять из-за длительного согласования с властями», – отметили в EWD Benli Recycling.

    На верфи, основанной в 1903 году под названием Nordseewerke – Emder Werft und Dock, в настоящее время работают 150 человек. Имеются два плавучих дока, сухой док и причальная стенка длиной почти 2 км.

    «В принципе, мы сможем демонтировать все, что может попасть в порт Эмден через морской шлюз», — подчеркивают в компании.

    «Эта инициатива является ответом на текущую практику в отрасли, когда многие списанные суда утилизируются в Южной Азии, – пишет Splash. – По данным Ассоциации судовладельцев Германии, ежегодно на слом отправляется порядка 700 судов, большинство из которых попадают на судоразделочные верфи в Пакистане, Бангладеш и Индии, где на протяжении многих лет возникают проблемы с безопасностью и защитой окружающей среды».

    Начало первой операции по утилизации судов в Германии предшествует вступлению в силу в июне Гонконгской конвенции о безопасной и экологически рациональной утилизации судов. Конвенция требует, чтобы судоразделочные верфи были всесторонне сертифицированы независимыми классификационными обществами по охране труда и защите окружающей среды.

    С конца 2018 года Регламент Евросоюза по утилизации судов требует, чтобы все крупнотоннажные морские суда, плавающие под флагом государства-члена ЕС, отправлялись для разделки на верфь, включенную в Европейский список предприятий по утилизации судов. В последний обновленный список вошли 43 предприятия, в том числе 31 в Европе, 11 в Турции и одно в США.

    Фото: EWD Benli Recycling

     


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