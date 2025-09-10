Информационно-аналитическое агентство
Зафрахтованный ZIM контейнеровоз потерял почти 70 контейнеров
10.09.2025

Зафрахтованный ZIM контейнеровоз потерял почти 70 контейнеров

    • Зафрахтованный ZIM контейнеровоз потерял почти 70 контейнеров во время разгрузки в порту Лонг-Бич. Как сообщает Splash, несколько контейнеров ударились о рядом пришвартованную баржу.

    Инцидент произошел с контейнеровозом, построенным в 2044 году и вместимостью 5,5 тыс. TEU. Известно, что судно принадлежит MPC Container Ships.

    «Представители терминала подтвердили, что пострадавших нет. Несколько контейнеров получили повреждения и не подлежат восстановлению, а часть затонули в акватории порта. Несколько контейнеров упали на баржу, которая используется для поставок электроэнергии на берег и услуг по сокращению выбросов. Оценка ущерба еще продолжается», — пишет издание.

    По предварительным данным, причина обрушения контейнеров связана с неисправностью крана.

    В свою очередь ZIM заявила, что активно сотрудничает с местными портовыми властями и соответствующими агентствами для сдерживания ситуации и оценки любого потенциального воздействия на окружающую среду.

    Фото: Splash / US Coast Guard


