Зафрахтованный ZIM контейнеровоз потерял почти 70 контейнеров во время разгрузки в порту Лонг-Бич. Как сообщает Splash, несколько контейнеров ударились о рядом пришвартованную баржу.

Инцидент произошел с контейнеровозом, построенным в 2044 году и вместимостью 5,5 тыс. TEU. Известно, что судно принадлежит MPC Container Ships.

«Представители терминала подтвердили, что пострадавших нет. Несколько контейнеров получили повреждения и не подлежат восстановлению, а часть затонули в акватории порта. Несколько контейнеров упали на баржу, которая используется для поставок электроэнергии на берег и услуг по сокращению выбросов. Оценка ущерба еще продолжается», — пишет издание.

По предварительным данным, причина обрушения контейнеров связана с неисправностью крана.

В свою очередь ZIM заявила, что активно сотрудничает с местными портовыми властями и соответствующими агентствами для сдерживания ситуации и оценки любого потенциального воздействия на окружающую среду.

Фото: Splash / US Coast Guard