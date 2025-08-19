Круизную линию на Дальнем Востоке планируется запустить в мае 2026

С мая 2026 года планируется запустить круизный маршрут между столицами трех дальневосточных регионов России – Владивостоком, Петропавловском-Камчатским и Южно-Сахалинском.

Как сообщает пресс-служба ФГУП «Росморпорт», подготовка регионов к запуску нового круизного маршрута стала основной темой совещания по развитию морского круизного туризма на Дальнем Востоке, которое прошло 17 августа под председательством губернатора Камчатского края Владимира Солодова и губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

Проект реализуют ФГУП «Росморпорт» и АО «КС-Стратегический Альянс». Оператором выступит АО «Русская круизная компания», которая в ближайшее время будет зарегистрирована на Курильских островах. Соглашение о ее создании было подписано в 2025 году на Петербургском международном экономическом форуме.

Участники проекта представили на заседании актуальную информацию о ходе реализации инициативы, в том числе обсудили прогресс в переговорах по приобретению судна для дальневосточных круизных линий и вопросы финансирования проекта.

Планируется, что линию будет обслуживать современный круизный лайнер, отвечающий всем стандартам безопасности и комфорта. С учетом прогнозируемого спроса сейчас рассматривается несколько судов вместимостью 1 000-1 300 пассажиров.

В регионах в настоящее время идет подготовка инфраструктуры к приему лайнера и круизных туристов, включая обустройство временных понтонных причалов для высадки пассажиров на островах Курильской гряды.

Развитие круизного туризма на Дальнем Востоке будет обсуждаться на специализированной сессии в рамках 10-го Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября.

Фото: Росморпорт