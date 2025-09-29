Численность флота «Росморпорта» в 2025 году выросла на 8 %

ФГУП «Росморпорт» в 2025 году получило 22 судна, по сравнению с 2024 голом численность флота выросла на 8%. Такие данные привел генеральный директор предприятия Сергей Пылин на совещании с руководителями филиалов, прошедшем 25 сентября на 18-й Международной выставке и конференции «НЕВА 2025», сообщает пресс-служба предприятия.

Численность флота ФГУП «Росморпорт» достигла 316 судов. В частности, в этом году 10 единиц построено и приобретено для Махачкалинского, Астраханского, а также Северо-Западного и Азово-Черноморского бассейновых филиалов. «Последнему также передано 12 судов от ФГУП «НИКИМП», — говорится в пресс-релизе.

«До конца 2025 года мы ожидаем поступления еще 4 судов, включая фрезерный земснаряд, мотозавозню, вспомогательное судно для Астраханского филиала и гидрографический катер для Азово-Черноморского бассейнового филиала. Постоянное увеличение численности флота свидетельствует о масштабных задачах и динамичном развитии нашего предприятия», – отметил С.Пылин.

Кроме того, он поручил активизировать в филиалах кадровую политику по подбору экипажей для судов, в том числе за счет эффективного сотрудничества с профильными морскими вузами.

«Необходимо заранее подбирать квалифицированный персонал как для новых судов предприятия, так и для ледоколов, буксиров, земснарядов, задействованных в коммерческих проектах. Вместе с тем требуется усилить работу по доукомплектованию экипажей вверенных судов квалифицированными кадрами плавсостава», – сказал С.Пылин.

Ранее на судостроительном заводе имени Б.Е.Бутомы в Керчи началось строительство буксира ледового класса Arc6 проекта NE060. Судно передадут Арктическому бассейновому филиалу ФГУП «Росморпорт» для работы в морском порту Сабетта. В перспективе верфь может выпустить для предприятия еще два аналогичных буксира.

Фото: ФГУП «Росморпорт»