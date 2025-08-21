Первая в мире женщина-капитан атомного ледокола

Как сообщает Росатом в своем телеграм-канале, о назначении было объявлено на торжественной церемонии в честь 80-летия атомной отрасли в Нижнем Новгороде.

По информации Минтранса, за плечами М.Старовойтовой более 20 лет работы в море, шесть из которых — на атомном флоте, она прошла путь от матроса до старшего помощника капитана.

Свою карьеру в море М.Старовойтова начала на атомоходе «Советский Союз» в должности дневальной, затем пошла работать на торговые суда, учиться.

М.Старовойтова окончила Государственную морскую академию имени адмирала С.О.Макарова по специальности инженер-судоводитель.

В «Атомфлот» она вернулась с дипломом старшего помощника капитана, работала в должности старпома на атомоходе «Ямал», теперь назначена капитаном.

