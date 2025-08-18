Финансовые результаты Совкомфлота в первом полугодии 2025

ПАО «Совкомфлот» опубликовало обобщенную консолидированную финансовую отчетность за второй квартал и первое полугодие 2025 года.

Итоги 2 квартала

Во втором квартале 2025 года выручка компании выросла до 340 млн долларов, на 22,3% больше по сравнению с первым кварталом 2025 года.

Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента составила 279 млн долларов, показатель EBITDA – 158 млн долларов с рентабельностью 57%. Рост относительно результатов за первый квартал по данным показателям составил 25,7% и 50,5% соответственно.

Убыток компании за период снизился на 89,3% по сравнению с первым кварталом 2025 года. Скорректированная чистая прибыль составила 20,7 млн долларов или 1,679 млрд рублей против чистого убытка 1,2 млн долларов или 104 млн рублей в первом квартале 2025 года.

Прибыль на акцию во втором квартале 2025 года была 0,71 руб. против убытка на акцию 0,04 руб. в первом квартале 2025 года.

Итоги первого полугодия

Выручка составила 618 млн долларов, на 39,4% меньше по сравнению с первым полугодием 2024 года.

Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента снизилась на 39,7% до 502 млн долларов.

Эксплуатационные расходы уменьшились на 4,4% до 196 млн долларов, общие и административные расходы, напротив, выросли, на 17,1% до 48 млн долларов.

Показатель EBITDA сократился на 55,5% до 263 млн долларов.

Убыток по итогам первого полугодия 2025 года составил 435 млн долларов против чистой прибыли 324 млн долларов в первом полугодии 2024 года. Скорректированная чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании, снизилась на 94,4% до 19,5 млн долларов или 1,575 млрд рублей.

Прибыль на акцию в первом полугодии 2025 года составила 0,66 рублей (-95%).

Фото: Shipspotting / foggy