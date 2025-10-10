Аналитический дайджест SeaNews, 6-10 октября 2025

Мировой контейнерный рынок

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 41, 2025

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 41 неделе 2025 года снизился относительно показателя прошлой недели на 1%.

Российский транспортный сектор

Грузооборот Каспийского бассейна в августе 2025: выросла перевалка пищевого налива

В августе 2025 года грузооборот портов Каспийского бассейна вырос на 42,9% относительно показателя августа 2024 года.

Регионы-лидеры по погрузке на жд, сентябрь 2025

ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем телеграм-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам сентября 2025 года.

Жд перевозки через погранпереходы с Китаем, 8 месяцев 2025

По данным РЖД, которые компания приводит в своем телеграм-канале, перевозки в экспортно-импортном сообщении через погранпереходы с Китаем по итогам 8 месяцев этого года находятся на уровне аналогичного периода прошлого года.

Железнодорожные контейнеры, 9 месяцев 2025: минус 4%

Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за январь-сентябрь 2025 года составили 5 млн 634,2 тыс. TEU.

Итоги навигации в Волжском бассейне

За 9 месяцев 2025 года было перевезено порядка 30 млн тонн грузов и около 2,5 млн пассажиров.

Товарооборот

Товарооборот Россия – Казахстан в январе-июле 2025 году

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, товарооборот между Россией и Казахстаном в январе-июле 2025 года составил 14,4 млрд долларов.

Товарооборот Россия – Киргизия в первом полугодии 2025 года

По данным Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики, товарооборот между Россией и Киргизией в первом полугодии 2025 года составил почти 1,5 млрд долларов.

Товарооборот Россия – Финляндия в январе-июле 2025 года

По данным финской таможни, в январе-июле 2025 года из Финляндии в Россию было ввезено товаров на сумму 160,8 млн евр.

Товарооборот Россия – Южная Корея в январе-августе 2025 года

По данным Korea Customs Service, товарооборот между Россией и Южной Кореей в январе-августе 2025 года снизился на 10,2% относительно показателя первых 8 месяцев 2024 года.

Товарооборот Россия – Азербайджан в январе-августе 2025 года

По данным государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе-августе 2025 года товарооборот между Россией и Азербайджаном вырос на 13,5% по сравнению с показателем первых 8 месяцев прошлого года.

Порты

Грузооборот морских портов Китая в январе-августе 2025

В январе-августе этого года грузооборот портов Китая, по данным Министерства транспорта КНР, вырос на 4,4% по сравнению показателем первых 8 месяцев 2024 года.

Фрахтовый рынок

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 41 неделя, 2025

На 41 неделе в Азово-Черноморском регионе рост ставки фрахта после резкого роста снизились.

Фрахтовый рынок Черного моря, 41 неделя, 2025

На 41 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax относительно прошлой недели уменьшились.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 41, 2025

На 41 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских портов относительно прошлой недели увеличились.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 41, 2025

Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая не меняются четырнадцатую неделю подряд.

Бункерный рынок

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 41 неделя 2025

На 41 неделе 2025 года цены на все виды бункерного топлива во всех исследуемых портах снизились.

