Аналитический дайджест SeaNews, 14-18 июля 2025

Мировой контейнерный рынок

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 28 неделя 2025

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 28 неделе 2025 года относительно показателя прошлой недели снизился на 5%.

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 28, 2025

На 28 неделе 2025 года ставки почти на всех на исследуемых трейдах снизились.

Контейнерооборот портов Китая в январе-мае 2025

В январе-мае этого года контейнерооборот портов Китая, включая морские и речные, по данным министерства транспорта КНР, вырос на 7,4% по сравнению с аналогичным показателем 2024 года.

Оборот мировых контейнерных линий, 5 месяцев 2025

Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам первых 5 месяцев 2025 года составил 76,4 млн TEU.

Российский транспортный сектор

Перевозки по жд каменного угля, июнь 2025

Всего по железной дороге было отправлено 24,9 млн тонн угля (-4,8% к июню 2024 года).

Экспорт по жд черных металлов, 6 месяцев 2025

Перевозки чёрных металлов на экспорт в январе-июне выросли на 13,3%.

Товарооборот

Товарооборот Россия — Китай в январе-мае 2025 года

По итогам января-мая 2025 года товарооборот между Китаем и Россией снизился на 8,2% относительно показателя января-мая 2024 года.

Экспорт рыбы из Новосибирской области растет

Сибирские таможенники за 5 месяцев 2025 года оформили на экспорт 3,7 тыс. тонн замороженной рыбы.

Товарооборот Россия – Турция в январе-мае 2025 года

По данным министерства торговли Турции, товарооборот между Россией и Турцией в январе-мае 2025 года снизился на 6,6%.

Товарооборот Россия – Япония в январе-мае 2025 года

По данным Trade Statistics of Japan, товарооборот между Россией и Японией в январе-мае 2025 года снизился на 0,2% относительно показателя аналогичного периода прошлого года.

Внешняя торговля РФ в январе-мае 2025 года

Центральный банк РФ опубликовал данные по внешней торговле РФ по методологии платежного баланса за январь-май 2025 года.

Экспорт продукции растительного происхождения с Алтая, 1 полугодие 2025

По данным Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», на основе выданных подведомственными Россельхознадзору учреждениями фитосанитарных сертификатов, за первые 6 месяцев 2025 года местные сельхозтоваропроизводители отправили за рубеж 1 млн 126 тыс. тонн продукции растительного происхождения.

Товарооборот Россия – США в январе-мае 2025 года

По данным Бюро переписей США (Census Bureau), товарооборот между Россией и США за январь-май 2025 года увеличился на 23,1%.

Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 5 месяцев 2025

Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза по итогам января-мая 2025 года сократился на 9,4%.

С начала 2025 года уральские предприятия отправили на экспорт около 50 тыс. тонн семян масличных культур.

Порты

Операционные итоги Глобал Портс, 2 квартал и 1 полугодие 2025

Как сообщили SeaNews в Глобал Портс, динамика консолидированного контейнерного грузооборота морских терминалов холдинга в отчетном периоде была на уровне или чуть лучше рынка.

Все порты Финляндии, 5 месяцев 2025

Суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии по итогам первых 5 месяцев 2025 года составил 624,9 тыс. TEU.

Сервис ПОРТСТАТ Контейнеры обновлен

Сейчас нашим подписчикам доступны online данные по контейнерообороту всех портов и стивидоров России с января 2015 по июнь 2025 года в различных аналитических разрезах.

Сервис ПОРТСТАТ Грузы обновлен

Сейчас нашим подписчикам доступны online данные по грузообороту всех портов и стивидоров России с января 2015 по июнь 2025 года в различных аналитических разрезах.

Фрахтовый рынок

Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, июль 2025

По данным аналитического облачного онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket, в июне этого года ставка на перевозку 40-футового контейнера из Новороссийска в Александрию (Египет) составляет в среднем 1462 доллара, на 11,6% ниже, чем в июне 2025 года.

Обновлен сервис FREIGHTMarket

Загружены данные расписания линий вплоть до конца 2025 года. Количество линий, расписание которых теперь доступно для анализа в сервисе, выросло до 23.

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 29 неделя, 2025

На 29 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта относительно предыдущей недели не изменились.

Фрахтовый рынок Черного моря, 29 неделя, 2025

На 29 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax и партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax увеличились.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 29, 2025

На 29 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских портов снизились лишь на одном направлении.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 29, 2025

Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая не меняются третью неделю подряд.

Обновлен сервис FREIGHTMarket

Загружены обновленные данные ставок линий со сроком валидности июль 2025 года. Количество линий в сервисе выросло до 28. Покрытие рынка превысило 70%.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 29 неделя 2025

На 29 неделе 2025 года цены на бункерное топливо почти во всех в исследуемых портах повысились.

Фото: Глобал Портс