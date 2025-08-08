Аналитический дайджест SeaNews, 4-8 августа 2025

Мировой контейнерный рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 31, 2025

На 31 неделе 2025 года ставки на исследуемых трейдах продолжили снижаться.

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 32 неделя 2025

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 32 неделе 2025 года снизился относительно показателя прошлой недели на 3%.

Российский транспортный сектор

Грузооборот Дальневосточного бассейна в июне 2025: снизилась перевалка тарно-штучных грузов

В июне 2025 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна остался на уровне показателя аналогичного месяца 2024 года.

Контейнерооборот Арктического бассейна в июне 2025 в деталях

В июне 2025 года контейнерооборот портов Арктического бассейна вырос на 33,3% относительно показателя июня 2024 года.

Контейнерооборот Арктического бассейна в июне 2025 вырос на 33,3%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, бОльшая часть контейнеров прошла в каботаже.

Грузооборот Арктического бассейна в июне 2025 в деталях

Согласно имеющимся официальным данным, экспорт сократился на 8,6%.

Грузооборот Арктического бассейна в июне 2025: снизилась перевалка угля и кокса

В июне 2025 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 2,9% относительно показателя июня 2024 года.

Контейнерооборот Каспийского бассейна в июне 2025 в деталях

Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в июне 2025 года соответствовала 0,1%.

Контейнерооборот Каспийского бассейна в июне 2025 снизился на 41,6%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт уменьшился на 47,9%.

Грузооборот Каспийского бассейна в июне 2025 в деталях

В июне 2025 года грузооборот портов Каспийского бассейна снизился на 43,1% относительно показателя июня 2024 года.

Железнодорожные контейнеры, 7 месяцев 2025: минус 3,3%

Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за январь-июль 2025 года составили 4 млн 406,2 тыс. TEU.

Товарооборот

ФТС об импорте тропических фруктов в Иркутск

В первом полугодии 2025 года через Иркутскую таможню авиатранспортом ввезено 20 тонн экзотических фруктов.

Морской экспорт удобрений из РФ в ЕС, январь-май 2025

По данным Евростата, российский морской экспорт удобрений в страны Евросоюза в январе-мае 2025 года составил почти 1,9 млн тонн.

Морской экспорт СПГ из РФ в ЕС, январь-май 2025

По данным Евростата, российский морской экспорт СПГ в страны Евросоюза в январе-мае 2025 года составил 1,46 млн тонн.

Товарооборот Россия – Сербия в первом полугодии 2025 года

По данным Statistical Office of the Republic of Serbia, товарооборот между Россией и Сербией в первом полугодии 2025 года снизился на 3,8%.

Морской экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ в ЕС, январь-май 2025

По данным Евростата, российский морской экспорт товарной группы 27 «Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки, полученные из битуминозных веществ» в страны Евросоюза в январе-мае 2025 года составил почти 4,5 млн тонн.

Порты

Грузооборот речных портов Китая в первом полугодии 2025

По данным Министерства транспорта КНР, грузооборот всех портов Китая в первом полугодии этого года увеличился на 4% по сравнению с показателем аналогичного периода 2024 года.

Фрахтовый рынок

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 32 неделя, 2025

На 32 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта относительно предыдущей недели резко выросли.

Фрахтовый рынок Черного моря, 32 неделя, 2025

На 32 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax относительно прошлой неделе остались прежними.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 32, 2025

На 32 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских портов не изменились.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 32, 2025

Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая не меняются шестую неделю подряд.

Обновлен сервис FREIGHTMarket

Загружены обновленные данные ставок линий со сроком валидности август 2025 года.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 31 неделя 2025

На 31 неделе 2025 года цены на бункерное топливо в исследуемых портах демонстрировали разнонаправленную динамику.

