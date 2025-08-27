Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Товарооборот Россия – Индия в январе-апреле 2022
27.08.2025

Товарооборот Россия – Индия в первом полугодии 2025 года

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    20.02.2025
    Грузооборот российских портов в январе 2025 снизился на 2,7%
    Экспорт сократился на 1,8%
    2025ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    25.07.2025
    Грузооборот Балтийского бассейна в июне 2025 в деталях
    Грузооборот снизился на 4%
    Только для подписчиков
    2025Балтийский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    29.05.2025
    Фрахтовый рынок Черного моря, 22 неделя, 2025
    Ставки стоят на месте
    Только для подписчиков
    2025Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    05.06.2025
    Регионы-лидеры по погрузке на жд, май 2025
    ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем телеграм-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов.
    2025ЛидерыПогрузкаРЖД
    0
    27.06.2025
    Грузовые авиаперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-апрель 2025
    Поставки из РФ «в деньгах» увеличились
    Только для подписчиков
    2025грузовые авиаперевозкиЕвросоюзЕвростат
    0
    31.01.2025
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 5 неделя 2025
    Цены на топливо продолжают снижаться На 5 неделе 2025 года цены на все виды […]
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоОбзорПорты
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    27.08.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в июле 2025 в деталях
    26.08.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в июле 2025 снизился на 16%
    25.08.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в июле 2025 в деталях
    25.08.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 34, 2025
    22.08.2025 Соотношение портфеля заказов к действующему флоту сбалансирует утилизация
    22.08.2025 FESCO разработала собственный флекситанк
    Госрегулирование Показать всё
    27.08.2025 Продлено действие упрощенного порядка подтверждения соответствия ввозимой и выпускаемой продукции
    25.08.2025 Назначен начальник Сочинской таможни
    22.08.2025 Скидки на экспортные перевозки черных металлов по жд
    22.08.2025 Ространснадзор усиливает контроль за международными автоперевозками
    21.08.2025 500 млрд рублей на портовую инфраструктуру Азово-Черноморского бассейна
    19.08.2025 Назначения в ФТС
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •