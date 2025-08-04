ФТС об импорте тропических фруктов в Иркутск

В первом полугодии 2025 года через Иркутскую таможню авиатранспортом ввезено 20 тонн экзотических фруктов. Как сообщает ФТС в своем телеграм-канале, это на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Скоропортящийся груз, прибывающий еженедельно из Таиланда, проходит таможенный контроль в приоритетном порядке.

В январе-июне 2025 года наблюдается положительная динамика по объемам ввоза питахайи, дуриана, а также стеблей лемонграсса. Традиционно высоким спросом у жителей Приангарья пользуются тайские арбузы и манго.

В первом полугодии 2025 года ассортимент тропических фруктов в Иркутске пополнился новыми позициями. В числе экзотических новинок — розовые яблоки, папайя, мангустины и листья синего чая.

Фото: ФТС