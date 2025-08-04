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Утверждён закон о границах речных портов
04.08.2025

ФТС об импорте тропических фруктов в Иркутск

    • В первом полугодии 2025 года через Иркутскую таможню авиатранспортом ввезено 20 тонн экзотических фруктов. Как сообщает ФТС в  своем телеграм-канале, это на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Скоропортящийся груз, прибывающий еженедельно из Таиланда, проходит таможенный контроль в приоритетном порядке.

    В январе-июне 2025 года наблюдается положительная динамика по объемам ввоза питахайи, дуриана, а также стеблей лемонграсса. Традиционно высоким спросом у жителей Приангарья пользуются тайские арбузы и манго.

    В первом полугодии 2025 года ассортимент тропических фруктов в Иркутске пополнился новыми позициями. В числе экзотических новинок — розовые яблоки, папайя, мангустины и листья синего чая.

    Фото: ФТС


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