Рост экспорта технически сложной продукции из Уральского региона

Уральские таможенники фиксируют рост экспорта технически сложной продукции, сообщает ФТС в своем телеграм-канале.

В 2025 году по сравнению с 8 месяцами прошлого года экспорт частей летательных аппаратов вырос на 12% в весовом выражении. Их общая стоимость также увеличилась и составила 13,5 млрд рублей.

Экспорт железнодорожных локомотивов и трамваев в весовом выражении за 8 месяцев вырос на 120%, превысив 560 млн рублей. Значительный рост заказов отмечается предприятиями из Монголии, Ирана, Китая и Туркменистана.

«Таможенные органы создают благоприятные условия для развития торговли, обеспечивая законное перемещение товаров экспортеров. При этом среднее время выпуска безрисковых экспортных поставок не превышает 35 минут. 46% экспортных деклараций проходят автоматический выпуск», – отметил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Фото: ФТС