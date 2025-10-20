Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Завершен первый этап строительства грузового терминала Нижний Бестях
20.10.2025

Рост экспорта технически сложной продукции из Уральского региона

    • Рост экспорта технически сложной продукции из Уральского регионаУральские таможенники фиксируют рост экспорта технически сложной продукции, сообщает ФТС в своем телеграм-канале.

    В 2025 году по сравнению с 8 месяцами прошлого года экспорт частей летательных аппаратов вырос на 12% в весовом выражении. Их общая стоимость также увеличилась и составила 13,5 млрд рублей.

    Экспорт железнодорожных локомотивов и трамваев в весовом выражении за 8 месяцев вырос на 120%, превысив 560 млн рублей. Значительный рост заказов отмечается предприятиями из Монголии, Ирана, Китая и Туркменистана.

    «Таможенные органы создают благоприятные условия для развития торговли, обеспечивая законное перемещение товаров экспортеров. При этом среднее время выпуска безрисковых экспортных поставок не превышает 35 минут. 46% экспортных деклараций проходят автоматический выпуск», – отметил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

    Фото: ФТС

     


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    16.07.2025
    Экспорт по жд черных металлов, 6 месяцев 2025
    Перевозки чёрных металлов на экспорт в январе-июне выросли на 13,3%.
    2025РЖДЧерные металлыЭкспорт
    0
    10.06.2025
    Погрузка на экспорт по жд железной руды, 5 месяцев 2025
    В январе-мае 2025 года погрузка железной руды на экспорт на сети РЖД выросла на 18%.
    2025Железная рудаРЖДЭкспорт
    0
    13.02.2025
    Российский экспорт ядерных реакторов в ЕС, январь-октябрь 2024
    Поставки не осуществлялись всего в две страны Евросоюза
    Только для подписчиков
    2025ЕвросоюзЕвростатРоссия
    0
    25.07.2025
    Импорт арбузов и дынь на Урал вырос в 7 раз
    Более 7260 тонн бахчевых общей стоимостью 300 млн рублей ввезено на Урал с начала года.
    АрбузыИмпортСтатистика таможниУрал
    0
    07.03.2025
    Первая партия клубники из Турции
    Доставлена на Урал
    ИмпортТурцияУралФрукты
    0
    15.04.2025
    Экспорт рапсового масла из Сибири растет
    В том числе в Северную Корею
    АгропромРапсовое маслоСибирьЭкспорт
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    20.10.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в сентябре 2025 в деталях
    17.10.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 42, 2025
    16.10.2025 Первый рейс из Китая в Европу прошел по Севморпути
    16.10.2025 Контейнерооборот российских портов в сентябре 2025 снизился на 11,4%
    15.10.2025 Контейнерооборот российских портов в сентябре 2025 в деталях
    15.10.2025 CMA CGM построит фидерные контейнеровозы в Индии
    Госрегулирование Показать всё
    17.10.2025 Квоты на вывоз минеральных удобрений
    15.10.2025 Платная электронная очередь на латвийской границе
    14.10.2025 Утверждена дорожная карта вывода на дороги беспилотного транспорта
    14.10.2025 90% транзитных деклараций автоматически регистрируются, 56% автоматически выпускаются
    13.10.2025 Кадровые изменения в руководстве Минтранса
    10.10.2025 Россия и Таджикистан расширяют сотрудничество в сфере транспорта
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •