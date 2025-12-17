Информационно-аналитическое агентство
Контейнерооборот российских портов в ноябре 2025 снизился на 3,6%
17.12.2025

    • Контейнерооборот всех морских портов России в ноябре 2025 года снизился на 3,6% относительно показателя ноября прошлого года.

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт сократился на 2,1%, экспорт – на 13,2%. В транзите было перевалено на 76,8% меньше, чем в ноябре 2024 года. Каботаж, напротив, увеличился на 12,1%.

    Груженых контейнеров было обработано на 1,2% меньше, чем в ноябре 2024 года. Из общего объема груженых 12,8% приходилось на рефконтейнеры, 87,2% – на сухие.

    52,9% груженых контейнеров прошло в импорте, 25,1% – в экспорте, 21,8% – в каботаже и 0,2%– в транзите.

    Перевалка порожних контейнеров уменьшилась на 10,4%.

    В ноябре 2025 года доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов РФ составляла 42,2%, Балтийский бассейн обработал 35%, на Азово-Черноморский, Арктический и Каспийский бассейны приходилось 19,5%, 3,2% и 0,1% соответственно.

