Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в августе 2025 в деталях
24.09.2025

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в августе 2025 снизился на 12,8%

    • В августе 2025 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна снизился на 12,8% относительно показателя августа прошлого года.

    Согласно имеющимся официальным данным, импорт сократился на 23,7%, каботаж – на 1%. В экспорте было перевалено на 3,2% меньше, чем годом ранее. Транзит снизился на 31,7%.

    Доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в августе 2025 года соответствовала 45,6%.

    Груженых контейнеров было обработано на 17,7% меньше, чем в августе 2024 года. Из общего объема груженых 9,2% приходилось на рефконтейнеры, 90,8% – на сухие.

    55,2% груженых контейнеров прошло в импорте, 25%– в каботаже, 18,3% – в экспорте и 1,5% – в транзите.

    Перевалка порожних контейнеров выросла на 3,3%.

    В августе 2025 года доля порта Владивосток в общем контейнерообороте Дальневосточного бассейна составляла 59,6%, Восточный обработал 17,8%, на Корсаков приходилось 9,7%.

