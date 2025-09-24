Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в августе 2025 снизился на 12,8%

В августе 2025 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна снизился на 12,8% относительно показателя августа прошлого года.
Согласно имеющимся официальным данным, импорт сократился на 23,7%, каботаж – на 1%. В экспорте было перевалено на 3,2% меньше, чем годом ранее. Транзит снизился на 31,7%.
Доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в августе 2025 года соответствовала 45,6%.
Груженых контейнеров было обработано на 17,7% меньше, чем в августе 2024 года. Из общего объема груженых 9,2% приходилось на рефконтейнеры, 90,8% – на сухие.
55,2% груженых контейнеров прошло в импорте, 25%– в каботаже, 18,3% – в экспорте и 1,5% – в транзите.
Перевалка порожних контейнеров выросла на 3,3%.
В августе 2025 года доля порта Владивосток в общем контейнерообороте Дальневосточного бассейна составляла 59,6%, Восточный обработал 17,8%, на Корсаков приходилось 9,7%.
Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.
Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi