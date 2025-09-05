Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 34, 2025
05.09.2025

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 36, 2025

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    19.03.2025
    Экспортные перевозки удобрений по жд, 2 месяца 2025
    Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам первых двух месяцев 2025 года выросли на 18,5%.
    2025РЖДУдобренияЭкспорт
    0
    26.06.2025
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 26, 2025
    Ставки идут вниз.
    Только для подписчиков
    2025Балтийское мореЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    31.03.2025
    Обзор мирового рынка бункеровки. 14 неделя 2025
    Морской газойль продолжает дорожать
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоглобальный рынокОбзор
    0
    04.08.2025
    Обзор мирового рынка бункеровки. 31 неделя 2025
    Разнонаправленная динамика цен
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоглобальный рынокОбзор
    0
    24.03.2025
    Обзор мирового рынка бункеровки. 13 неделя 2025
    Разнонаправленная динамика цен
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоглобальный рынокОбзор
    0
    07.08.2025
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 32 неделя, 2025
    Ставки резко выросли.
    Только для подписчиков
    2025Азовское мореЗерновые грузыКаспийское море
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    05.09.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 36, 2025
    05.09.2025 Президент РФ открыл крупнейший в России «сухой порт»
    04.09.2025 В ВМТП запустили портальный инспекционно-досмотровый комплекс
    04.09.2025 Казахстан Темир Жолы запускает перевозки подсолнечного масла во флекситанках
    02.09.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в июле 2025 снизился на 44,9%
    01.09.2025 FESCO увеличила объем перевозок и выручку
    Госрегулирование Показать всё
    04.09.2025 Назначен начальник Санкт-Петербургской таможни
    04.09.2025 Льготные тарифы на перевозку угля в новых регионах
    28.08.2025 Введен новый временный запрет на экспорт бензина
    27.08.2025 Продлено действие упрощенного порядка подтверждения соответствия ввозимой и выпускаемой продукции
    25.08.2025 Назначен начальник Сочинской таможни
    22.08.2025 Скидки на экспортные перевозки черных металлов по жд
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •