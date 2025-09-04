Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 36, 2025
04.09.2025

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 36, 2025

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    06.02.2025
    Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, февраль 2025
    По данным нового аналитического облачного онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket
    2025Freight marketНовороссийск-АлександрияСервис
    0
    06.05.2025
    Обновлен сервис FREIGHTMarket
    Загружены дополнительные данные ставок линий
    2025Freight marketМайОнлайн-сервис
    0
    03.04.2025
    Фрахтовый рынок Черного моря, 14 неделя, 2025
    Ставки подросли
    Только для подписчиков
    2025Зерновые грузыфрахтовыеФрахтовый рынок
    0
    06.06.2025
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 23 неделя 2025
    Цены на топливо увеличились
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоОбзорПорты
    0
    30.05.2025
    Аналитический дайджест SeaNews, 26-30 мая
    Статистика и аналитика на сайте SeaNews на 22 неделе 2025 года
    2025АналитикадайджестСтатистика
    0
    08.08.2025
    Контейнерооборот Каспийского бассейна в июне 2025 снизился на 41,6%
    Импорт сократился на 41,5%.
    2025Каспийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    04.09.2025 В ВМТП запустили портальный инспекционно-досмотровый комплекс
    04.09.2025 Казахстан Темир Жолы запускает перевозки подсолнечного масла во флекситанках
    02.09.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в июле 2025 снизился на 44,9%
    01.09.2025 FESCO увеличила объем перевозок и выручку
    01.09.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 35, 2025
    01.09.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в июле 2025 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    04.09.2025 Льготные тарифы на перевозку угля в новых регионах
    28.08.2025 Введен новый временный запрет на экспорт бензина
    27.08.2025 Продлено действие упрощенного порядка подтверждения соответствия ввозимой и выпускаемой продукции
    25.08.2025 Назначен начальник Сочинской таможни
    22.08.2025 Скидки на экспортные перевозки черных металлов по жд
    22.08.2025 Ространснадзор усиливает контроль за международными автоперевозками
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •